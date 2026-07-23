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Deportes

Rafa Vicente aportará su experiencia en el centro del campo del Compos

El futbolista malagueño llega con experiencia en Segunda B y Primera Federación tras pasar por clubes como Deportivo, Murcia, Racing o Recreativo

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
23/07/2026 18:50
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Formado en la cantera del Málaga, De Vicente ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la antigua Segunda División B y en Primera Federación
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El conjunto compostelano continúa anunciando nuevas llegadas de cara el próximo curso, la última la de Rafa de Vicente. El centrocampista malagueño, de 33 años, aterriza en el conjunto blanquiazul para aportar experiencia y liderazgo al centro del campo.

Se caracteriza por su gran inteligencia táctica y su excelente visión de juego, según expresa el club, además de su criterio en la distribución del balón y la capacidad para marcar el ritmo de los partidos. También tiene una gran personalidad y capacidad de asumir responsabilidades en el verde.

Formado en la cantera del Málaga, De Vicente ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la antigua Segunda División B y en Primera Federación, vistiendo las camisetas de equipos como el Real Murcia, Recreativo de Huelva, Racing de Santander o Deportivo de La Coruña.

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En las últimas temporadas militó en el San Sebastián de los Reyes, Marbella FC —donde coincidió con el actual técnico del Compostela, Carlos de Lerma—, San Fernando y La Unión Atlético, su último equipo.

A lo largo de su trayectoria ha disputado 249 partidos oficiales en once temporadas entre la antigua Segunda B, Primera y Segunda Federación, participando en varios proyectos que lograron el ascenso de categoría, entre ellos los del Racing de Santander y el Marbella.

De este modo, con su incorporación, la SD Compostela suma a un futbolista contrastado, preparado para liderar el centro del campo y aportar la jerarquía necesaria en una temporada exigente.

Amistosos confirmados

Tras medirse al Deportivo, al que venció por 0-4, el Compostela ya tiene definidos los encuentros que completarán su pretemporada.

El 8 de agosto se enfrentará al Lalín, recién ascendido a Tercera Federación, en el campo de Escavritude (Padrón) a las 19.30 horas. Una semana después, el 14 de agosto, disputará un triangular en Cambados frente al Arosa y al Dépor Fabril.

El 19 de agosto jugará ante el Atlético Montañeros en Ordes, también a las 19.30 horas. Posteriormente se medirá a la UD Ourense, recién ascendida a Primera Federación, en Val do Dubra, en un encuentro cuya hora está todavía pendiente de confirmación.

El penúltimo amistoso será el 28 de agosto frente al Estradense, en Arzúa. La pretemporada se cerrará en Vero Boquete ante el Ourense CF, rival también en la competición liguera. El horario de ambos encuentros está aún por confirmar.

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