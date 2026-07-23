El Monbus Obradoiro refuerza su juego interior con el fichaje de Alonso Faure

Alonso Faure fue anunciado este jueves Cedida

El Monbus Obradoiro incorpora a Alonso Faure para reforzar su juego interior. El pívot alicantino, de 2,08 metros de altura, llega a Santiago de Compostela tras completar una destacada temporada en el Alimerka Oviedo Baloncesto, donde se consolidó como una de las piezas importantes del equipo en Primera FEB.

Formado en las categorías inferiores del Valencia Basket, Faure continuó su desarrollo deportivo en Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Loyola Maryland y una última campaña universitaria en Pepperdine University antes de dar el salto al baloncesto profesional.

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En la temporada 2025/26 disputó 31 partidos de fase regular con el conjunto asturiano, 15 de ellos como titular. En esos encuentros firmó unos promedios de 7,7 puntos, 5,5 rebotes y 9,7 créditos de valoración en 17 minutos por partido, contribuyendo a que el Alimerka Oviedo alcanzase la Final a Cuatro por el ascenso.

Con su llegada, el Obradoiro incorpora un jugador joven con presencia física, capacidad reboteadora y margen de crecimiento para reforzar la pintura de cara a la próxima temporada.