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Deportes

Edu González, nuevo refuerzo para el ataque de la SD Compostela

El polivalente atacante, de 21 años, llega procedente de la Sarriana tras completar una destacada temporada en Segunda Federación

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
22/07/2026 16:09
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Edu González en su etapa en la Sarriana
Alba Arias
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La SD Compostela continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Edu González, un atacante de 21 años que llega procedente de la Sarriana tras debutar el pasado curso en Segunda Federación.

El nuevo futbolista blanquiazul destaca por su versatilidad para ocupar diferentes posiciones ofensivas, su compromiso en el trabajo colectivo, su calidad en el último pase y su buen golpeo de balón. Además, cuenta con un amplio margen de crecimiento, cualidades que han llevado al club a apostar por su incorporación.

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Nacido en Madrid, pero criado en Redondela, Edu González se formó en las categorías inferiores del RC Celta antes de completar su etapa juvenil en el CD Choco, donde logró un ascenso a División de Honor y debutó con el primer equipo siendo todavía juvenil.

Posteriormente militó en el Gran Peña, en Tercera RFEF, donde disputó cerca de 3.000 minutos y anotó cinco goles, un rendimiento que le abrió las puertas de la Segunda Federación con la Sarriana.

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En su estreno en la categoría, el atacante disputó 30 partidos oficiales, 19 de ellos como titular, acumuló cerca de 2.000 minutos de juego y firmó cinco goles y dos asistencias, convirtiéndose en una de las piezas destacadas del conjunto lucense por su movilidad, intensidad y capacidad para llegar al área rival.

Edu González ya se ha incorporado a los entrenamientos a las órdenes de Carlos de Lerma y afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo y aportar su potencial al conjunto compostelanista.

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