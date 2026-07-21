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Deportes

El Monbus Obradoiro ficha al internacional nigeriano Caleb Agada

El escolta, con experiencia en la Liga Endesa y en competiciones europeas e internacionales, reforzará el juego exterior del conjunto compostelano

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 18:51
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Caleb Agada fue presentado este martes por el Obradoiro
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El Monbus Obradoiro ha anunciado el fichaje de Caleb Agada, escolta de 31 años y 1,93 metros que llega a Santiago tras disputar la pasada temporada la Liga Endesa con el Hiopos Lleida.

El internacional nigeriano, que también cuenta con nacionalidad canadiense, puede desempeñarse tanto en la posición de base como de escolta y aportará versatilidad al juego exterior del conjunto compostelano.

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Agada conoce el baloncesto español desde su etapa en el CB Prat, donde jugó en la entonces LEB Oro durante la temporada 2017/18. Posteriormente defendió durante dos campañas la camiseta del Melilla Ciudad del Deporte antes de iniciar una trayectoria internacional que le llevó a competir en Israel, Australia, Letonia, la VTB United League y Libia.

En este recorrido también conquistó la Basketball Africa League con el Al Ahly Tripoli. La pasada campaña dio el salto a la Liga Endesa con el Hiopos Lleida, donde disputó los 34 partidos del campeonato y firmó unos promedios de 7,8 puntos, 2,7 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

En el plano internacional, Agada representó a Nigeria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y formó parte del equipo que logró la histórica victoria frente a Estados Unidos.

Con esta incorporación, el Monbus Obradoiro suma experiencia y polivalencia a su plantilla de cara a la temporada 2026/27.

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