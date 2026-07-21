El Monbus Obradoiro debutará en la Liga U 2026/27 como único representante gallego

El mapa de los equipos participantes

El Monbus Obradoiro participará por primera vez en la Liga U 2026/27, la competición Sub-22 impulsada por la ACB, la FEB y el Consejo Superior de Deportes (CSD), que afrontará su segunda edición. Con esta incorporación, el club compostelano se convierte en el único representante gallego del torneo y da un nuevo paso en su apuesta por la formación y el desarrollo de jóvenes jugadores.

El conjunto obradoirista ha quedado encuadrado en el Grupo B, donde se medirá a Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver y Unicaja Alhaurín de la Torre. El Grupo A estará formado por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona.

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La Liga U nació con el objetivo de facilitar la transición de los jóvenes talentos hacia el baloncesto profesional, ofreciendo una competición de alto nivel adaptada a su proceso de formación y desarrollo.

Con este estreno, el Monbus Obradoiro amplía su presencia en las competiciones nacionales y refuerza su proyecto de cantera, brindando a sus jugadores sub-22 una nueva oportunidad para competir al máximo nivel y continuar su progresión con vistas al primer equipo.