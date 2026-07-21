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Deportes

El Compostela ficha al centrocampista venezolano Ces Cotos para reforzar la medular

El mediocentro destaca por su equilibrio táctico, personalidad y buen trato de balón

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
21/07/2026 16:39
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El futbolista llega al Compos tras una temporada y media en el Utebo FC
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La SD Compostela ha anunciado el fichaje de Ces Cotos para la temporada 2026/27. El centrocampista venezolano, de 26 años, llega procedente del Utebo FC para reforzar la medular del conjunto blanquiazul en su regreso a la Segunda Federación.

Cotos es un mediocentro dinámico, con recorrido y capacidad para aportar equilibrio al equipo tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego. Su lectura de los espacios, la intensidad en la presión y su inteligencia táctica figuran entre sus principales cualidades.

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Según destaca el Compos, el futbolista ha demostrado a lo largo de su trayectoria un buen trato de balón y una notable personalidad sobre el terreno de juego, lo que le permite dar continuidad al juego y conectar con facilidad las distintas líneas del equipo. Además, su polivalencia para adaptarse a diferentes posiciones del centro del campo completa un perfil versátil y equilibrado.

El futbolista llega al Compos tras una temporada y media en el Utebo FC, equipo del Grupo 2 de Segunda Federación, donde disputó 34 encuentros y anotó tres goles.

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Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña, también ha pasado por el Ourense CF, el filial del CD Lugo, el San Sebastián de los Reyes y el Olympiakós Volou del fútbol griego. Además, debutó en Segunda División con el primer equipo del Lugo, con el que disputó cuatro partidos de liga y uno de Copa del Rey.

Con esta incorporación, la SD Compostela suma a un jugador en plena madurez deportiva, llamado a aportar trabajo, regularidad y rendimiento inmediato en el centro del campo. El futbolista se incorporará este miércoles a los entrenamientos del equipo.

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