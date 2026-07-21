El Compostela ficha al centrocampista venezolano Ces Cotos para reforzar la medular
El mediocentro destaca por su equilibrio táctico, personalidad y buen trato de balón
La SD Compostela ha anunciado el fichaje de Ces Cotos para la temporada 2026/27. El centrocampista venezolano, de 26 años, llega procedente del Utebo FC para reforzar la medular del conjunto blanquiazul en su regreso a la Segunda Federación.
Cotos es un mediocentro dinámico, con recorrido y capacidad para aportar equilibrio al equipo tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego. Su lectura de los espacios, la intensidad en la presión y su inteligencia táctica figuran entre sus principales cualidades.
Según destaca el Compos, el futbolista ha demostrado a lo largo de su trayectoria un buen trato de balón y una notable personalidad sobre el terreno de juego, lo que le permite dar continuidad al juego y conectar con facilidad las distintas líneas del equipo. Además, su polivalencia para adaptarse a diferentes posiciones del centro del campo completa un perfil versátil y equilibrado.
El futbolista llega al Compos tras una temporada y media en el Utebo FC, equipo del Grupo 2 de Segunda Federación, donde disputó 34 encuentros y anotó tres goles.
Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña, también ha pasado por el Ourense CF, el filial del CD Lugo, el San Sebastián de los Reyes y el Olympiakós Volou del fútbol griego. Además, debutó en Segunda División con el primer equipo del Lugo, con el que disputó cuatro partidos de liga y uno de Copa del Rey.
Con esta incorporación, la SD Compostela suma a un jugador en plena madurez deportiva, llamado a aportar trabajo, regularidad y rendimiento inmediato en el centro del campo. El futbolista se incorporará este miércoles a los entrenamientos del equipo.