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Deportes

El Compostela presenta su nueva camiseta inspirada en la histórica equipación de la temporada 1996/97

La primera equipación, diseñada por Adidas y con la marca Xacobeo 2027, estará a la venta desde el lunes 20 de julio

Redacción
17/07/2026 15:59
Escaparate-Bulideira
La equipación permanecerá expuesta en el escaparate de Bulideira, ubicada en la entrada a Santiago por el Camino Francés,
SD Compostela
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La SD Compostela ha presentado este viernes su nueva primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta diseñada por Adidas que recupera la estética de una de las elásticas más recordadas de la historia del club: la de la temporada 1996/97.

La nueva indumentaria incorpora la marca Xacobeo 2027, en un guiño al próximo Año Santo y al vínculo del club con la ciudad de Santiago de Compostela.

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El Compostela incorpora al delantero Buba para fortalecer el ataque

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La presentación tuvo lugar en la tienda Bulideira, en el barrio de San Lázaro, con los futbolistas Manu Rivas y Edu Sousa como protagonistas. El acto combinó deporte, tradición y música gallega.

La camiseta estará disponible a partir del 20 de julio por un precio de 67,95 euros, con un 10 % de descuento para los abonados, y podrá adquirirse tanto en la tienda oficial del club, situada en la Rúa da Raíña, como a través de la web de Fútbol Emotion.

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Manu Rivas regresa al Compostela para reforzar el lateral izquierdo

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Como novedad, la equipación permanecerá expuesta en el escaparate de Bulideira, ubicada en la entrada a Santiago por el Camino Francés, con el objetivo de contribuir a la proyección de la marca Compostela entre los peregrinos y visitantes.

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