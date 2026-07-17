El Compostela presenta su nueva camiseta inspirada en la histórica equipación de la temporada 1996/97
La primera equipación, diseñada por Adidas y con la marca Xacobeo 2027, estará a la venta desde el lunes 20 de julio
La SD Compostela ha presentado este viernes su nueva primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta diseñada por Adidas que recupera la estética de una de las elásticas más recordadas de la historia del club: la de la temporada 1996/97.
La nueva indumentaria incorpora la marca Xacobeo 2027, en un guiño al próximo Año Santo y al vínculo del club con la ciudad de Santiago de Compostela.
La presentación tuvo lugar en la tienda Bulideira, en el barrio de San Lázaro, con los futbolistas Manu Rivas y Edu Sousa como protagonistas. El acto combinó deporte, tradición y música gallega.
La camiseta estará disponible a partir del 20 de julio por un precio de 67,95 euros, con un 10 % de descuento para los abonados, y podrá adquirirse tanto en la tienda oficial del club, situada en la Rúa da Raíña, como a través de la web de Fútbol Emotion.
Como novedad, la equipación permanecerá expuesta en el escaparate de Bulideira, ubicada en la entrada a Santiago por el Camino Francés, con el objetivo de contribuir a la proyección de la marca Compostela entre los peregrinos y visitantes.