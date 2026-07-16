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Deportes

El Compostela incorpora al delantero Buba para fortalecer el ataque

El futbolista gerundense, de 21 años, llega procedente del Getafe B

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
16/07/2026 17:36
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El delantero Boubacar Ba Ba, conocido futbolísticamente como Buba, se ha convertido en nuevo jugador de la SD Compostela
Getafe
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El delantero Boubacar Ba Ba, conocido futbolísticamente como Buba, se ha convertido en nuevo jugador de la SD Compostela para la temporada 2026/27. El atacante gerundense, de 21 años, llega procedente del Getafe B y firma con el conjunto blanquiazul hasta junio de 2027.

Con 1,88 metros de estatura, Buba puede actuar como delantero centro o en cualquiera de las dos bandas. Destaca por su potencia física, su capacidad para fijar a los centrales y su movilidad en los metros finales, además de su trabajo sin balón y su intensidad en la presión. 

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Formado en las categorías inferiores del Llagostera, Europa y Cádiz, el atacante pasó posteriormente por La Palma y Diocesano, ambos en Tercera Federación, donde anotó nueve goles antes de dar el salto a Segunda Federación con el filial del Getafe.

Con su incorporación, el Compostela suma una nueva pieza para la parcela ofensiva de cara a su regreso a Segunda Federación. El club destaca su juventud, margen de crecimiento y versatilidad para adaptarse a diferentes posiciones del ataque. Buba se incorporará este viernes a los entrenamientos del primer equipo.

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