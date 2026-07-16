El Compostela incorpora al delantero Buba para fortalecer el ataque

El delantero Boubacar Ba Ba, conocido futbolísticamente como Buba, se ha convertido en nuevo jugador de la SD Compostela Getafe

El delantero Boubacar Ba Ba, conocido futbolísticamente como Buba, se ha convertido en nuevo jugador de la SD Compostela para la temporada 2026/27. El atacante gerundense, de 21 años, llega procedente del Getafe B y firma con el conjunto blanquiazul hasta junio de 2027.

Con 1,88 metros de estatura, Buba puede actuar como delantero centro o en cualquiera de las dos bandas. Destaca por su potencia física, su capacidad para fijar a los centrales y su movilidad en los metros finales, además de su trabajo sin balón y su intensidad en la presión.

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Formado en las categorías inferiores del Llagostera, Europa y Cádiz, el atacante pasó posteriormente por La Palma y Diocesano, ambos en Tercera Federación, donde anotó nueve goles antes de dar el salto a Segunda Federación con el filial del Getafe.

Con su incorporación, el Compostela suma una nueva pieza para la parcela ofensiva de cara a su regreso a Segunda Federación. El club destaca su juventud, margen de crecimiento y versatilidad para adaptarse a diferentes posiciones del ataque. Buba se incorporará este viernes a los entrenamientos del primer equipo.