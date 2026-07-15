Miguel Prado refuerza la defensa del Compostela con su experiencia en Primera Federación

Miguel Prado es el cuarto fichaje para la línea defensiva en dos días

El equipo, que ha empezado hoy, miércoles, la pretemporada continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación del central Miguel Prado, que llega procedente del Ourense CF y se convierte en un nuevo refuerzo para la zaga blanquiazul. El defensa asturiano, de 27 años, firma por una temporada, hasta junio de 2027.

Formado en la cantera del Sporting de Gijón, Prado aterriza en San Lázaro tras tres campañas en el Ourense, donde fue una pieza importante tanto en el ascenso a Primera Federación como en las dos temporadas posteriores en la categoría. Durante ese periodo disputó 112 partidos, la mayoría como titular, y también participó en las eliminatorias de la Copa del Rey.

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El nuevo futbolista del Compos destaca por su solidez defensiva, su juego aéreo y su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Antes de su etapa en Ourense también militó en el UD Llanera, el Marino de Luanco y la SD Formentera.

Valín pone fin a su carrera

La jornada también dejó la despedida de Jorge Valín, que no continuará en la SD Compostela y ha decidido poner fin a su carrera como futbolista. El lateral coruñés, que fue uno de los hombres importantes en la temporada del ascenso, disputó 34 partidos, 27 de ellos como titular, marcó dos goles y superó los 2.200 minutos de juego con la camiseta blanquiazul.

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Con las llegadas de Jordan Sánchez, Manu Rivas y Mario Hermo, junto al fichaje de Miguel Prado, el Compostela sigue renovando su línea defensiva de cara al regreso a Segunda Federación.