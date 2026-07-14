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Deportes

Mario Hermo vuelve al Compostela tras su etapa en la cantera del Deportivo

El defensa santiagués, formado en la cantera blanquiazul, firma para reforzar la zaga después de dos temporadas en el Deportivo y el Fabril

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
14/07/2026 19:47
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Hermo había debutado con el primer equipo del Compos en la temporada 2023-2024, en un encuentro de Segunda Federación frente al Real Oviedo Vetusta.
RC Deportivo
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La SD Compostela continúa reforzando su plantilla con caras conocidas. Después de anunciar el regreso de Manu Rivas, el club ha hecho oficial este martes la vuelta del defensa santiagués Mario Hermo, que regresa a la entidad en la que se formó tras dos temporadas en la cantera del Deportivo de La Coruña.

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Manu Rivas regresa al Compostela para reforzar el lateral izquierdo

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El futbolista, de 20 años, vuelve al Vero Boquete después de militar en el Juvenil A y el Fabril, con el que logró el ascenso a Primera Federación. Formado en la Cantera Picheleira, ya había debutado con el primer equipo del Compos en la temporada 2023-2024, en un encuentro de Segunda Federación frente al Real Oviedo Vetusta.

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El Compos busca pisar fuerte sin perder los pies del suelo

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Hermo destaca por su solidez defensiva, capacidad de anticipación y buen trato de balón, además de su versatilidad y tranquilidad en la salida de juego. Durante su etapa en el Deportivo también conquistó el título de División de Honor Juvenil y disputó 20 partidos con el Fabril.

El defensa se incorporará este miércoles a los entrenamientos a las órdenes de Carlos de Lerma, en el inicio de la pretemporada. El primer compromiso del verano para el Compostela llegará el próximo sábado, cuando se enfrentará precisamente al club del que llega Hermo, el Dépor.

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