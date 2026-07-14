Manu Rivas regresa al Compostela para reforzar el lateral izquierdo

El futbolista de Brión comienza su tercera etapa en el club, de nuevo en Segunda Federación Nacho Castaño, SD Compostela

La SD Compostela ha anunciado el regreso de Manu Rivas para la temporada 2026-2027. El lateral izquierdo, formado en la cantera blanquiazul, vuelve al club tras militar el último curso en el Mérida, en Primera Federación, y firma por una campaña.

Natural de Brión, Rivas afrontará su tercera etapa en el Compos, donde ya dejó una destacada actuación antes de dar el salto a la categoría de bronce. En su última temporada con la camiseta compostelanista disputó 35 partidos, cerca de 2.000 minutos, y firmó seis goles desde el carril izquierdo.

El defensa destaca por su recorrido, capacidad ofensiva y versatilidad, ya que también puede actuar en posiciones más adelantadas. Tras su experiencia en el Mérida, donde participó en 17 encuentros, regresa con el objetivo de aportar mayor madurez y experiencia al equipo de Carlos de Lerma.

"Estoy muy contento de volver al Compos para una temporada ilusionante. Creo que este año aprendí mucho y que puedo aportar bastante al equipo. Tengo ganas de empezar y de hacer las cosas bien", señaló el futbolista tras oficializarse su incorporación.

El Compos despide a Maceira y Aarón Martínez

La entidad compostelana también confirmó este martes que Jorge Maceira y Aarón Martínez no continuarán en la plantilla la próxima temporada. El club agradeció a ambos su trabajo durante el pasado curso y su contribución al ascenso a Segunda Federación, deseándoles suerte en sus nuevos retos deportivos.

Con la plantilla todavía en proceso de configuración, el Compostela afronta ya el inicio de la pretemporada. El equipo de Carlos de Lerma comenzará este miércoles los entrenamientos y disputará su primer amistoso el próximo sábado, cuando recibirá al Deportivo de La Coruña en el Vero Boquete de San Lázaro.