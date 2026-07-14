El Compostela recupera a Jordan Sánchez diez años después

En su primera experiencia en San Lázaro disputó 100 partidos y anotó 13 goles

La SD Compostela ha completado un martes de regresos con la incorporación de Jordan Sánchez. El lateral derecho inicia una nueva etapa en el conjunto blanquiazul diez años después de su primera experiencia en San Lázaro, donde disputó 100 partidos y anotó 13 goles.

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El defensa ourensano, de 35 años, firma hasta 2027 tras completar cuatro destacadas temporadas en el Arenteiro. Durante ese periodo disputó 144 partidos oficiales y fue una pieza importante tanto en el ascenso del conjunto de O Carballiño a Primera Federación como en su consolidación en la categoría.

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Tras su primera etapa en el Compostela, Jordan desarrolló una dilatada trayectoria en el fútbol nacional, pasando por clubes como Sabadell, Arenas de Getxo, Linense, Alcoyano, Zamora y Arenteiro, acumulando una década de experiencia en Segunda B y Primera Federación.

Con este fichaje, el Compostela incorpora a un futbolista experimentado y conocedor de la categoría, que aportará solidez, recorrido y versatilidad al lateral derecho en el regreso del equipo a Segunda Federación.

Jordan Sánchez se incorporará este miércoles a los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Carlos de Lerma, en una semana en la que el Compostela empezará a preparar el nuevo curso y disputará su primer compromiso estival. El conjunto blanquiazul se medirá este sábado al Deportivo de La Coruña en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.