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Deportes

Samu Rodríguez cuelga las botas y se incorpora a la secretaría técnica del Compostela

El capitán pone fin a una trayectoria de diez temporadas y 274 partidos para iniciar una nueva etapa en la estructura deportiva del club

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
12/07/2026 11:07
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Samu Rodríguez pasará a formar parte de la secretaría técnica
SD Compostela
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Hay futbolistas que pasan por un club y otros que terminan formando parte de su historia. Samu Rodríguez pertenece al segundo grupo. El capitán de la SD Compostela pone fin a una década defendiendo la camiseta blanquiazul para comenzar una nueva etapa, esta vez desde los despachos, como integrante de la secretaría técnica.

Su despedida del terreno de juego llega después de diez temporadas, 274 partidos oficiales y un último recuerdo imborrable: el ascenso logrado hace apenas unas semanas a Segunda Federación. Un final perfecto para una trayectoria marcada por el compromiso, el liderazgo y la fidelidad a unos colores.

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Desde su llegada en el verano de 2016, Samu vivió todos los momentos recientes del Compostela. Compartió ascensos, descensos, lesiones, decepciones y celebraciones, hasta convertirse en el capitán y en una de las grandes referencias del vestuario y de la afición.

El club ha querido que esa vinculación no termine con su retirada. Por ello, el ya exfutbolista pasará a formar parte de la secretaría técnica, desde donde seguirá aportando su experiencia y su conocimiento de la entidad.

Con este nuevo papel, Samu cierra una etapa sobre el césped, pero mantiene intacto su vínculo con un Compostela del que ya forma parte de su historia

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