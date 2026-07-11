Unai Peón dará el salto a Segunda Federación con el Compostela

Unai Peón llegó al Compos en el mercado de invierno Nacho Castaño

El centrocampista donostiarra, de 22 años, seguirá vinculado al Compos después de completar una destacada segunda vuelta, en la que tuvo un papel importante en el ascenso logrado por el equipo.

Incorporado durante el mercado de invierno, Unai Peón disputó 21 partidos, 11 de ellos como titular, y superó los 1.000 minutos de juego. Además, repartió tres asistencias.

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La última de ellas llegó en el encuentro de ida de la eliminatoria final por el ascenso ante el Badalona, donde inició la jugada y dio el pase del tercer gol, un tanto clave para encarrilar el regreso del Compostela a Segunda Federación.

Con su continuidad, el conjunto compostelanista mantiene a uno de los talentos jóvenes con mayor proyección de la plantilla, que afrontará ahora el reto de debutar en la categoría con la camiseta blanquiazul.

Jornada movida

La continuidad de Unai Peón llegó en una jornada de intensa actividad para el Compostela. Además de confirmar el fichaje del atacante Álex Gil, procedente del Numancia, el club hizo oficiales las salidas de Charly López, Diego Rodríguez y Riki Mangana, que ponen fin a su etapa como blanquiazules tras contribuir al ascenso del equipo a Segunda Federación. Con estos movimientos, el conjunto compostelanista continúa perfilando la plantilla con la que afrontará su regreso a la categoría.