Álex Gil refuerza la delantera del Compostela

Álex Gil esta temporada con el Numancia Cedida

El Compostela ha anunciado el fichaje del atacante Álex Gil, que llega procedente del Numancia y firma con el conjunto blanquiazul hasta junio de 2027 para reforzar el equipo en la próxima campaña.

La llegada del futbolista valenciano coincide con la salida de Charly López, que no continuará en el Compostela tras incorporarse a la UD Somozas.

A sus 28 años, Álex Gil cuenta con una amplia experiencia en la categoría y destaca por su velocidad, desborde y polivalencia. Puede actuar en ambas bandas o como mediapunta, un perfil que la dirección deportiva considera clave para reforzar la parcela ofensiva del equipo.

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El nuevo jugador compostelanista llega después de disputar la pasada temporada en el Numancia, con el que jugó el play off de ascenso. Anteriormente dejó una destacada actuación en el Ourense CF, donde fue una pieza importante en el ascenso a Primera Federación y disputó un total de 75 partidos, con seis goles y 14 asistencias.

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Formado en la cantera del Levante, también pasó por el filial del Alcorcón y el Navalcarnero antes de regresar ahora a Galicia para afrontar una nueva etapa en el Compostela. Según destacó el club, el atacante aportará calidad, verticalidad y capacidad de trabajo con el objetivo de ayudar al equipo a pelear por sus objetivos esta temporada.