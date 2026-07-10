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Deportes

Edu Sousa, nuevo portero del Compostela

El guardameta tudense firma por una temporada tras finalizar su segunda etapa en el Pontevedra

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
10/07/2026 12:43
Edu Sousa en su etapa con el Deportivo
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Edu Sousa ya es nuevo portero del Compostela. El guardameta tudense, de 34 años, firma por una temporada y reforzará la portería compostelanista para la próxima campaña en la Segunda Federación tras cerrar su segunda etapa en el Pontevedra.

Con una amplia trayectoria en la categoría, Sousa acumula más de 300 partidos entre Segunda B, Primera y Segunda Federación. Formado en las canteras del Atlético de Madrid y del Deportivo, también defendió las porterías del Talavera y del conjunto coruñés antes de regresar al Pontevedra, donde logró un ascenso a Primera Federación.

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El club destaca su experiencia, liderazgo y seguridad bajo palos como principales argumentos para su incorporación. Por su parte, el guardameta aseguró que llega al Compos "con moita ilusión, con moita ambición" y con la intención de "achegar o noso gran de area para que o Compos sexa un equipo gañador".

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