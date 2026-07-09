El Compos busca pisar fuerte sin perder los pies del suelo

La presentación de los nuevos responsables de confeccionar el equipo la próxima campaña, Borja Yebra a la derecha y Carlos de Lerma en el medio SD Compostela

El Compostela comienza una nueva etapa. No solo por su regreso a Segunda Federación, sino porque las riendas del equipo tienen nuevos nombres propios: Borja Yebra como director deportivo y Carlos de Lerma como entrenador. Ambos serán los encargados de configurar y liderar el nuevo proyecto compostelanista, cuyo principal objetivo será consolidarse en la categoría. Los dos fueron presentados este jueves para explicar públicamente las líneas maestras de la temporada que está por comenzar.

Borja Yebra se estrena como director deportivo del Compostela y asegura que no dudó en aceptar la propuesta del club. Un reto que llegó con poco margen de maniobra, ya que el ascenso en playoff obligó a acelerar la planificación deportiva. "Estou moi contento de estar aquí. Non o pensei moito, pero é certo que foi todo moi rápido debido á tardanza coa que se conseguiu o ascenso do equipo. Estou con ganas e ilusión".

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Por su parte, Carlos de Lerma dirigirá por primera vez a un equipo del fútbol gallego tras su paso por el Marbella. Yebra destacó de él su juventud, su energía y su capacidad para gestionar grupos. "Quería cadrar dúas vertentes, que fora un bo xestor de grupo e que tivera coñecementos de xogo. Buscaba alguén con ilusión e con ganas de seguir medrando". Unas cualidades que el director deportivo reconoce compartir y que espera trasladar al vestuario para crear una buena dinámica de trabajo, en la que los jugadores se sientan cómodos y puedan ofrecer su mejor versión.

Personalmente, el nuevo técnico admite que gran parte de su forma de entrenar nace de su etapa como futbolista. "En qué me gustaba a mí que me dirigiesen, que me exigiesen. Lo baso todo en aquellos aprendizajes que he tenido como jugador", explicó. Para él, el centro de todo es el futbolista y, por ello, considera que el modelo de juego dependerá en gran medida del perfil de la plantilla que consiga confeccionar el club. "Todo va a depender mucho del perfil de jugador al que seamos capaces de acceder".

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De Lerma también explicó que haber finalizado antes su etapa en el Marbella le permitió seguir de cerca a numerosos equipos de Primera Federación y del grupo castellano-leonés. Aprovechando que reside en Valladolid, pudo observar distintos entrenamientos y formas de competir, un tiempo que le ha servido para ampliar su conocimiento de la categoría antes de llegar al Compostela.

El técnico también quiso tener un recuerdo para el cuerpo técnico anterior y para la plantilla que logró el ascenso. "Son los artífices de que a día de hoy podamos estar en esta categoría y son la base de nuestro proyecto", afirmó.

Fichajes y renovaciones

La base del equipo que consiguió el ascenso continuará una temporada más en el Compostela. Por el momento están renovados Crespo, Armental, Goris, Damián Noya, Parapar, Diego Uzal y Antón Guisande. Aunque habrá algunos cambios respecto a la pasada campaña, Borja Yebra aseguró que el grueso de la plantilla ya está prácticamente definido y que será el propio club quien vaya anunciando en los próximos días las renovaciones, salidas y novedades.

Además, el director deportivo confirmó que el Compostela ya tiene cerrados dos fichajes que se harán oficiales próximamente. "Seguimos traballando para aportar novos xogadores ao plantel, pero quero ter calma. Todavía é cedo para tomar decisións precipitadas. Non quero firmar por firmar, senón con coñecemento de causa e estar seguro de que o xogador aporte ao club", explicó.

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El trabajo no se centrará únicamente en incorporar jugadores, sino en encontrar perfiles que encajen con la idea de juego del nuevo cuerpo técnico y complementen al bloque que logró el ascenso.

En esa planificación también participará Carlos de Lerma. El técnico explicó que trabajará de forma coordinada con Borja Yebra durante el mercado, aportando su visión sobre las necesidades del equipo, aunque recordó que la decisión final en materia de incorporaciones corresponderá a la dirección deportiva.

Ambición desde la prudencia

Los objetivos están claros: estabilidad y permanencia. Tanto Yebra como De Lerma insistieron en que el Compostela no puede olvidar que es un recién ascendido, aunque el escudo obligue a competir con la máxima ambición.

"Vamos ter certa presión, que nos gusta. Imos ir a gañar todos os partidos e a todos os campos, pero o noso primeiro obxectivo é a permanencia. Somos ambiciosos, pero hai que ir paso a paso", resumió el director deportivo.

El nuevo entrenador comparte esa misma idea, aunque pone el foco en la mejora diaria del equipo. "Yo vivo para mejorar cada día, pero desde la prudencia que conlleva ser un recién ascendido. No nos vamos a poner límites".

Nosotros tenemos que saber hacer baile clásico, pero también que nos guste ir a un concierto de rock Carlos de Lerma, entrenador del Compostela

Uno de los aspectos en los que más insistió fue en el rendimiento lejos del Vero Boquete. Tras analizar la temporada pasada, considera que el Compostela debe ser capaz de competir con la misma personalidad tanto en casa como fuera.

"Tenemos que ser un equipo camaleónico". Así definió el técnico el reto que tiene por delante, recordando que el equipo mostró dos versiones diferentes durante el pasado curso. "Tenemos que mejorar mucho ahí. Nosotros tenemos que saber hacer baile clásico, pero también que nos guste ir a un concierto de rock. Para mí ese es el equilibrio que tenemos que conseguir a la hora de afrontar esta temporada".

Para lograrlo considera imprescindible aumentar el nivel de exigencia desde el primer entrenamiento. "Hay que sacrificar cosas de nuestro día a día para elevar un poquito más esa competitividad interna, competir con el compañero y que sea eso lo que te dé peso para tomar decisiones".

Primero dar para después pedir

La afición también tendrá un papel importante en esta nueva etapa, aunque Carlos de Lerma tiene claro que el primer paso debe darlo el equipo. El técnico considera que antes de reclamar el apoyo de la grada, el Compostela debe ofrecer motivos para que la afición se identifique con el proyecto.

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"Yo a la afición tengo que darle para luego exigirle. Cuando vayamos a pedirle, nosotros tenemos que haberle dado antes".

En ese sentido, señaló el amistoso del próximo 18 de julio ante el Deportivo como la primera oportunidad para empezar a mostrar la identidad del nuevo Compos. Aunque reconoció que el encuentro llega muy pronto dentro de la planificación del equipo, ya que comienzan los entrenamientos el miércoles 15, insistió en que ya deben empezar a verse las primeras señas de identidad sobre el terreno de juego.

"Tenemos que empezar a acercarnos a lo que queremos desde el principio y ser capaces de transmitirlo desde el primer día".

Aprender para seguir creciendo

Durante su presentación, Carlos de Lerma también repasó el camino que lo ha llevado hasta el banquillo compostelán. Recordó la influencia que han tenido entrenadores como Fran Beltrán, Abel Segovia o Miguel Álvarez en su formación y destacó todo lo aprendido durante su etapa en el Marbella, donde además puso fin a su carrera como futbolista.

El técnico reconoció que sigue aprendiendo cada temporada y que incluso observa con espíritu crítico trabajos anteriores para seguir evolucionando. "Voy a fallar hasta el día que me retire de esta profesión. Voy a seguir fallando y voy a seguir aprendiendo. En este mundo tienes que reciclarte cada día y quedarte con aquellas cosas que realmente te han servido".