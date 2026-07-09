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Deportes

El Compos inicia la campaña de abonados para la temporada del regreso a Segunda Federación

Los carnés incluyen todos los partidos de liga como local, la Copa Federación y los amistosos de pretemporada

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
09/07/2026 17:45
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La afición picheleira en el Vero Boquete
SD Compostela
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El Compostela ha puesto en marcha "O Camiño do Norte", la campaña de abonados para la temporada 2026/27, en la que el conjunto compostelano regresará a Segunda Federación. El primer plazo, reservado a las renovaciones manteniendo el mismo asiento, permanecerá abierto hasta el 27 de julio.

Los aficionados podrán renovar su abono de forma online o en las oficinas del club y en la ComposTenda. Entre el 28 y el 29 de julio se habilitará el cambio de localidad, mientras que a partir del 30 de julio se abrirá el periodo para nuevas altas y renovaciones.

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Los precios de los abonos oscilan entre los 15 euros para los menores de edad y los 160 euros en la categoría general para nuevas altas. El club mantiene los descuentos para los titulares del Carné Xove e incorpora este año una bonificación para las personas que dispongan del Carné +65 de la Xunta de Galicia.

El abono incluye todos los partidos de liga regular y de la Copa Federación que dispute el Compos como local en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, los amistosos de pretemporada —entre ellos el encuentro frente al Deportivo de La Coruña del 18 de julio—, el carné físico, la reserva de asiento (excepto en la grada de animación), el acceso a los partidos del Juvenil A de División de Honor y un 10% de descuento en la tienda oficial.

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Además, la campaña incorpora promociones con los patrocinadores Toxo Telecom y Mobify, que ofrecerán ventajas económicas a los abonados que contraten sus servicios.

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