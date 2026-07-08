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Deportes

Diego Uzal, el jugador de campo con más minutos del ascenso, sigue en el Compostela

El centrocampista amplía su contrato hasta 2027 tras completar 39 partidos y convertirse en una de las piezas clave del ascenso

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
08/07/2026 15:20
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La SD Compostela sigue perfilando la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Segunda Federación. El club ha confirmado la renovación de Diego Uzal hasta junio de 2027, asegurándose la continuidad de una de las piezas clave del equipo que logró el ascenso.

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El centrocampista fue el futbolista de campo con más minutos de la plantilla durante la temporada del ascenso, al superar los 3.400 minutos repartidos en 39 partidos. Solo se perdió un encuentro por sanción y destacó por su polivalencia, alternando las posiciones de mediocentro y defensa central.

Su rendimiento también tuvo el reconocimiento de la afición, que lo eligió como "Jugador Cinco Estrellas" de la temporada 2025-26. Además, contribuyó con un gol a la campaña que devolvió al conjunto blanquiazul a Segunda Federación.

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Con esta renovación, Uzal volverá a competir en Segunda Federación, una categoría que ya conoce y en la que buscará mantener el protagonismo que tuvo durante la pasada campaña.

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