El Compostela confía su banquillo a Carlos de Lerma

Carlos de Lerma en su etapa en Marbella

El Compostela ya tiene entrenador para la temporada 2026/27. El club blanquiazul ha anunciado la incorporación de Carlos Tornero López de Lerma, conocido futbolísticamente como Carlos de Lerma o 'El Puma', para liderar al equipo en su regreso a Segunda Federación.

El técnico extremeño da el salto al banquillo compostelanista tras iniciar su carrera como entrenador en el Marbella FC, donde primero ejerció como segundo entrenador y formó parte del ascenso del equipo a Primera Federación.

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Posteriormente asumió las riendas del conjunto andaluz como primer técnico, logrando la permanencia en la categoría tras una destacada reacción en el tramo final de la temporada 2024/25.

Antes de iniciar su trayectoria en los banquillos, De Lerma desarrolló una amplia carrera como futbolista. Formado en la cantera del Leganés y habitual en la posición de mediocentro organizador, disputó más de 550 partidos oficiales a lo largo de más de dos décadas en 13 clubes diferentes, compitiendo en Segunda División, Segunda B y Tercera.

Con su incorporación, el Compostela apuesta por un entrenador joven para encabezar el nuevo proyecto deportivo con el objetivo de consolidarse en Segunda Federación.