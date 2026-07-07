El Compostela confía su banquillo a Carlos de Lerma
El técnico extremeño inicia una nueva etapa en San Lázaro tras su paso por el Marbella
El Compostela ya tiene entrenador para la temporada 2026/27. El club blanquiazul ha anunciado la incorporación de Carlos Tornero López de Lerma, conocido futbolísticamente como Carlos de Lerma o 'El Puma', para liderar al equipo en su regreso a Segunda Federación.
El técnico extremeño da el salto al banquillo compostelanista tras iniciar su carrera como entrenador en el Marbella FC, donde primero ejerció como segundo entrenador y formó parte del ascenso del equipo a Primera Federación.
Posteriormente asumió las riendas del conjunto andaluz como primer técnico, logrando la permanencia en la categoría tras una destacada reacción en el tramo final de la temporada 2024/25.
Antes de iniciar su trayectoria en los banquillos, De Lerma desarrolló una amplia carrera como futbolista. Formado en la cantera del Leganés y habitual en la posición de mediocentro organizador, disputó más de 550 partidos oficiales a lo largo de más de dos décadas en 13 clubes diferentes, compitiendo en Segunda División, Segunda B y Tercera.
Con su incorporación, el Compostela apuesta por un entrenador joven para encabezar el nuevo proyecto deportivo con el objetivo de consolidarse en Segunda Federación.