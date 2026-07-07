Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Compostela blinda a Parapar y Noya para su regreso a Segunda Federación

El club continúa perfilando su plantilla con dos nuevas renovaciones para la próxima campaña

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
07/07/2026 16:44
Parapar-Web-scaled
La próxima campaña será la quinta temporada de Parapar en el club
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La SD Compostela continúa perfilando la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Segunda Federación y ha confirmado las renovaciones de Juan Manuel Parapar y Damián Noya.

Parapar afrontará así su quinta temporada en el Compostela y la cuarta en Segunda Federación. El extremo coruñés fue uno de los jugadores más utilizados del pasado curso, en el que disputó 37 partidos, 30 de ellos como titular, superó los 2.600 minutos de juego y firmó ocho goles y cinco asistencias. Su rendimiento fue especialmente determinante durante el playoff de ascenso, donde se convirtió en uno de los referentes del equipo.

Goris

El Compostela apuesta por su cantera y renueva a Goris

Más información

Por su parte, Damián Noya amplía su vinculación con el club hasta junio de 2027 después de regresar el pasado verano a Santiago. 

El defensa compostelano, de 24 años, participó en 36 encuentros, 34 de ellos como titular, acumuló cerca de 3.000 minutos sobre el terreno de juego y anotó un gol. Además, destacó por su polivalencia, actuando tanto en el lateral izquierdo como en el eje de la defensa.

 La próxima temporada volverá a competir en Segunda Federación, categoría en la que ya disputó doce partidos con la UD Alzira.

    0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
    0620_arte_floral_calo_251121_carlos
    0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
    0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
    0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
    PRIMERA-LINEA-620
    lacabaña620

    Te puede interesar

    Parapar-Web-scaled

    El Compostela blinda a Parapar y Noya para su regreso a Segunda Federación
    Laura Rodríguez
    Goris

    El Compostela apuesta por su cantera y renueva a Goris
    Laura Rodríguez
    Armental

    El Compos asegura la continuidad de Armental
    Laura Rodríguez
    Pablo-Crespo

    Pablo Crespo continúa una temporada más en el Compostela
    Laura Rodríguez