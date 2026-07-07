El Compostela blinda a Parapar y Noya para su regreso a Segunda Federación

La próxima campaña será la quinta temporada de Parapar en el club

La SD Compostela continúa perfilando la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Segunda Federación y ha confirmado las renovaciones de Juan Manuel Parapar y Damián Noya.

Parapar afrontará así su quinta temporada en el Compostela y la cuarta en Segunda Federación. El extremo coruñés fue uno de los jugadores más utilizados del pasado curso, en el que disputó 37 partidos, 30 de ellos como titular, superó los 2.600 minutos de juego y firmó ocho goles y cinco asistencias. Su rendimiento fue especialmente determinante durante el playoff de ascenso, donde se convirtió en uno de los referentes del equipo.

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Por su parte, Damián Noya amplía su vinculación con el club hasta junio de 2027 después de regresar el pasado verano a Santiago.

El defensa compostelano, de 24 años, participó en 36 encuentros, 34 de ellos como titular, acumuló cerca de 3.000 minutos sobre el terreno de juego y anotó un gol. Además, destacó por su polivalencia, actuando tanto en el lateral izquierdo como en el eje de la defensa.

La próxima temporada volverá a competir en Segunda Federación, categoría en la que ya disputó doce partidos con la UD Alzira.