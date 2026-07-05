El Compostela apuesta por su cantera y renueva a Goris

Joaquín Goris, que seguirá formando parte del Compos

El club anunció este domingo la continuidad de Joaquín Goris, que seguirá formando parte del Compos en la temporada del regreso a Segunda Federación.

El centrocampista de Val do Dubra, que obtuvo ficha del primer equipo el pasado mes de enero, continuará creciendo en el conjunto blanquiazul después de consolidarse como una de las jóvenes promesas del club durante la última campaña.

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A pesar de una lesión que frenó su progresión en el tramo inicial de 2026, Goris disputó 26 partidos, 13 de ellos como titular, superó los 1.000 minutos de juego y participó incluso en el 'play off' de ascenso. Además, el futbolista anotó su primer gol con la camiseta del Compostela.

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Con esta renovación, el club mantiene su apuesta por el canterano, que tendrá la oportunidad de estrenarse en Segunda Federación como miembro de pleno derecho del primer equipo.