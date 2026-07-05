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Deportes

El Compostela apuesta por su cantera y renueva a Goris

El centrocampista, que pasó a tener ficha del primer equipo el pasado enero, continuará en el equipo para su estreno en Segunda Federación

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
05/07/2026 18:57
Goris
Joaquín Goris, que seguirá formando parte del Compos
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El club anunció este domingo la continuidad de Joaquín Goris, que seguirá formando parte del Compos en la temporada del regreso a Segunda Federación.

El centrocampista de Val do Dubra, que obtuvo ficha del primer equipo el pasado mes de enero, continuará creciendo en el conjunto blanquiazul después de consolidarse como una de las jóvenes promesas del club durante la última campaña.

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A pesar de una lesión que frenó su progresión en el tramo inicial de 2026, Goris disputó 26 partidos, 13 de ellos como titular, superó los 1.000 minutos de juego y participó incluso en el 'play off' de ascenso. Además, el futbolista anotó su primer gol con la camiseta del Compostela.

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Con esta renovación, el club mantiene su apuesta por el canterano, que tendrá la oportunidad de estrenarse en Segunda Federación como miembro de pleno derecho del primer equipo.

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