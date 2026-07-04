Pablo Crespo continúa una temporada más en el Compostela

Pablo Crespo en un partido con el Compos SD COMPOSTELA

La SD Compostela ha anunciado la renovación de Pablo Crespo, que continuará una temporada más al frente de la defensa blanquiazul tras convertirse en uno de los jugadores clave del equipo en el regreso a Segunda Federación.

El central cántabro, capitán del conjunto compostelanista, cumplirá así su quinta campaña en el club, al que llegó en el verano de 2022. La entidad destaca su liderazgo, compromiso y profesionalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Durante la pasada temporada disputó 37 partidos, todos ellos como titular, superando los 3.200 minutos de juego. Solo se perdió tres encuentros —uno por lesión y dos por sanción— y contribuyó además con dos goles.

Con esta renovación, Pablo Crespo alcanza ya los 97 partidos oficiales con la camiseta del Compostela, consolidándose como uno de los referentes del vestuario de cara al nuevo curso en Segunda Federación.