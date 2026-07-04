Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Pablo Crespo continúa una temporada más en el Compostela

El central cántabro seguirá guiando al equipo tras ser una de las piezas clave del ascenso a Segunda Federación

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
04/07/2026 11:11
Pablo-Crespo
Pablo Crespo en un partido con el Compos
SD COMPOSTELA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La SD Compostela ha anunciado la renovación de Pablo Crespo, que continuará una temporada más al frente de la defensa blanquiazul tras convertirse en uno de los jugadores clave del equipo en el regreso a Segunda Federación.

El central cántabro, capitán del conjunto compostelanista, cumplirá así su quinta campaña en el club, al que llegó en el verano de 2022. La entidad destaca su liderazgo, compromiso y profesionalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

260630_Despedidas-1

La SD Compostela anuncia la salida de cinco jugadores y continúa perfilando su plantilla

Más información

Durante la pasada temporada disputó 37 partidos, todos ellos como titular, superando los 3.200 minutos de juego. Solo se perdió tres encuentros —uno por lesión y dos por sanción— y contribuyó además con dos goles.

Con esta renovación, Pablo Crespo alcanza ya los 97 partidos oficiales con la camiseta del Compostela, consolidándose como uno de los referentes del vestuario de cara al nuevo curso en Segunda Federación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pablo-Crespo

Pablo Crespo continúa una temporada más en el Compostela
Laura Rodríguez
A organización dos XVI Xogos do Eixo Atlántico decidiu trasladar a inauguración do Obradoiro ao estadio Verónica Boquete e mantén un seguimento continuo da situación meteorolóxica

A inauguración dos Xogos do Eixo trasládase a San Lázaro pola previsión de calor extrema
Redacción
260630_Despedidas-1

La SD Compostela anuncia la salida de cinco jugadores y continúa perfilando su plantilla
Redacción
La afición del Monbus Obradoiro

El Obradoiro impulsa la creación de un equipo de discapacidad intelectual
EFE