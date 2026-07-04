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Deportes

El Compos asegura la continuidad de Armental

El atacante continuará en el Vero Boquete después de firmar seis goles y 15 asistencias la pasada campaña

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
04/07/2026 21:04
Armental
El atacante continúa su segunda etapa en el club
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La SD Compostela anunció la renovación de Adrián Armental, seguirá en el club tras convertirse en una de las piezas clave del ascenso a Segunda Federación.

El extremo de Ribeira regresó el pasado verano al club con el objetivo de lograr el ascenso después de no haber podido consolidarse en su primera etapa en el primer equipo. Un año después, cumplió ese objetivo siendo uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

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A sus 35 años, Armental disputó 39 de los 40 partidos oficiales de la temporada, acumulando cerca de 2.800 minutos de juego. Además, firmó seis goles —dos de ellos en el play off de ascenso— y repartió 15 asistencias, participando directamente en más del 30% de los tantos anotados por el Compostela durante el curso.

Con esta renovación, el veterano extremo seguirá aportando experiencia, calidad y desborde al equipo de cara a su regreso a Segunda Federación.

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