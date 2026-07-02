La SD Compostela anuncia la salida de cinco jugadores y continúa perfilando su plantilla

Tras la salida de técnico Secho, la SD Compostela continúa dando forma a su proyecto para la próxima temporada en Segunda Federación. El club ha confirmado este jueves que Álex Cobo, Roi Graumann, Quico González, Stipe Zubanovic y Jesús Cañizares finalizan su etapa como jugadores blanquiazules, en un nuevo movimiento dentro de la reestructuración de la plantilla.

En el caso de Álex Cobo y Roi Graumann, su marcha ya era conocida después de que ambos futbolistas se despidieran del club y de la afición a través de sus redes sociales en los últimos días. Ahora, la entidad ha oficializado también su salida junto a la de Quico González, Stipe Zubanovic y Jesús Cañizares.

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En el comunicado, la SD Compostela agradece a los cinco jugadores "su contribución, profesionalidad y dedicación" durante la pasada campaña, en la que el equipo logró el objetivo del ascenso a Segunda Federación.

El club también les ha deseado la mayor de las suertes en sus nuevos retos deportivos y personales, mientras continúa perfilando la plantilla con la que afrontará una nueva etapa tras el regreso a la cuarta categoría del fútbol español.

Primer amistoso de pretemporada

La SD Compostela también ha confirmado el primer encuentro de preparación de cara a la próxima temporada. El conjunto blanquiazul se medirá al Deportivo el sábado 18 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Verónica Boquete, repitiendo así el duelo que abrió la pretemporada del pasado verano. El club informará en los próximos días sobre la venta de entradas y abonos.