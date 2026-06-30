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Deportes

El Obradoiro impulsa la creación de un equipo de discapacidad intelectual

El club abre el proceso de inscripción para evaluar su incorporación a las competiciones oficiales de deporte adaptado

Efe
30/06/2026 21:47
La afición del Monbus Obradoiro
La afición del Monbus Obradoiro
Monbus Obradoiro
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El Monbus Obradoiro, nuevo equipo de la ACB, informó este martes de que ha iniciado el proceso para la creación de un equipo de baloncesto dirigido a personas con discapacidad intelectual.

En su comunicado de prensa, la entidad santiaguesa señala que este proyecto arranca su "fase de inscripción" para evaluar su futura incorporación a las competiciones oficiales de deporte adaptado.

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"La puesta en marcha de este proyecto es el resultado de varias semanas de trabajo junto a diferentes organismos y entidades especializadas, entre ellas la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, la Federación Gallega de Deporte Adaptado y la Fundación ACB", destaca el Obradoiro.

El objetivo de esta reunión ha sido conocer los procedimientos necesarios para la creación del equipo y facilitar su futura integración en las competiciones oficiales.

Como requisito para participar en este proceso de selección de jugadores será necesario acreditar un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento mediante la correspondiente certificación médica

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