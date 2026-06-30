El Obradoiro impulsa la creación de un equipo de discapacidad intelectual

La afición del Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro, nuevo equipo de la ACB, informó este martes de que ha iniciado el proceso para la creación de un equipo de baloncesto dirigido a personas con discapacidad intelectual.

En su comunicado de prensa, la entidad santiaguesa señala que este proyecto arranca su "fase de inscripción" para evaluar su futura incorporación a las competiciones oficiales de deporte adaptado.

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"La puesta en marcha de este proyecto es el resultado de varias semanas de trabajo junto a diferentes organismos y entidades especializadas, entre ellas la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, la Federación Gallega de Deporte Adaptado y la Fundación ACB", destaca el Obradoiro.

El objetivo de esta reunión ha sido conocer los procedimientos necesarios para la creación del equipo y facilitar su futura integración en las competiciones oficiales.

Como requisito para participar en este proceso de selección de jugadores será necesario acreditar un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento mediante la correspondiente certificación médica