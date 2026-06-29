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Deportes

Secho deja de ser entrenador del Compostela tras lograr el ascenso

La nueva dirección deportiva prescinde del técnico gallego apenas unas semanas después de devolver al equipo a Segunda Federación

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez y Agencias
29/06/2026 21:16
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La SD Compostela anunció este lunes que Manuel Martínez 'Secho' no continuará al frente del equipo después de conseguir el ascenso a Segunda Federación.

El comunicado oficial subrayó el agradecimiento del club por el esfuerzo del técnico, que asumió el cargo en un momento crítico de la temporada 2024/25 —con el equipo en zona de descenso a Tercera RFEF— y acabó culminando el ascenso a Segunda Federación a través de un exigente playoff, con victoria ante el Badalona incluida.

"El club le agradece al técnico de Porto do Son su compromiso y esfuerzo al frente del equipo durante esta pasada campaña, en la que, después de once meses de arduo trabajo, se acabó logrando el deseado ascenso de categoría", destaca la entidad en su comunicado de prensa.

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Borja Yebra, nuevo director deportivo de la SD Compostela

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En el Compos, Secho no solo se hizo cargo del banquillo, sino que durante la campaña 2025/26 acumuló también las funciones de dirección deportiva, con autonomía total para fichar y renovar. Consiguió levantar al equipo tras perder el liderato de Tercera RFEF en la segunda vuelta, y certificó el ascenso en un playoff disputado.

Este es uno de los primeros cambios de Borja Yebra como nuevo director deportivo. También han anunciado sus despedidas a través de sus redes sociales los porteros Álex Cobo y Roi Graumann.

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