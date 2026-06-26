Borja Yebra, nuevo director deportivo de la SD Compostela

Yebra liderará el área deportiva del club en esta nueva etapa en Segunda Federación SD Compostela

El ex futbolista Borja Yebra, quien los últimos siete años ejerció como delegado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Galicia, es el nuevo director deportivo de la SD Compostela, informó este viernes la entidad santiaguesa.

Yebra liderará el área deportiva del club en esta nueva etapa en Segunda Federación y la primera decisión que deberá adoptar será la continuidad del técnico Secho Martínez en el banquillo de San Lázaro.

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Además de su labor administrativa, el nuevo director deportivo del Compos cuenta con una larga trayectoria futbolística.

Desde su debut en 2004 hasta su retirada en 2021, jugó en clubes como CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Guadalajara, Marbella, Boiro o Coruxo, acumulando más de 400 partidos en la categoría de bronce del fútbol español.