Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Borja Yebra, nuevo director deportivo de la SD Compostela

El exdelegado de la AFE en Galicia liderará el área deportiva del club en su nueva etapa en Segunda Federación

Efe
26/06/2026 20:47
Borja-Yebra-director-deportivo
Yebra liderará el área deportiva del club en esta nueva etapa en Segunda Federación
SD Compostela
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ex futbolista Borja Yebra, quien los últimos siete años ejerció como delegado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Galicia, es el nuevo director deportivo de la SD Compostela, informó este viernes la entidad santiaguesa.

Yebra liderará el área deportiva del club en esta nueva etapa en Segunda Federación y la primera decisión que deberá adoptar será la continuidad del técnico Secho Martínez en el banquillo de San Lázaro.

compos

El Compos logra el ascenso a Segunda RFEF

Más información

Además de su labor administrativa, el nuevo director deportivo del Compos cuenta con una larga trayectoria futbolística. 

Desde su debut en 2004 hasta su retirada en 2021, jugó en clubes como CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Guadalajara, Marbella, Boiro o Coruxo, acumulando más de 400 partidos en la categoría de bronce del fútbol español.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Borja-Yebra-director-deportivo

Borja Yebra, nuevo director deportivo de la SD Compostela
EFE
cibran alvar

Cibrán Alvar se proclama campeón de España M11 en el Criterium Nacional de Esgrima
Redacción
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e membros da corporación municipal recibiron no Pazo de Raxoi á SD Compostela

A SD Compostela é recibida en Raxoi tras o ascenso á Segunda Federación
Adriana Quesada
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto á concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e representantes do Eixo Atlántico durante a presentación

Santiago acolle os XVI Xogos do Eixo Atlántico con 2.300 deportistas de Galicia e Portugal
Redacción