Cibrán Alvar se proclama campeón de España M11 en el Criterium Nacional de Esgrima

El esgrimista compostelano Cibrán Alvar cedida

El esgrimista compostelano Cibrán Alvar se proclamó campeón de España en categoría M11 durante el Criterium Nacional disputado en Navas de Matute (Segovia), convirtiéndose en el gran protagonista de la expedición del Compostela Esgrima.

Alvar completó un torneo impecable, venciendo todos sus asaltos tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias. Tras clasificarse directamente para el cuadro de 16, superó sucesivas rondas hasta acceder al grupo de los cuatro mejores tiradores de la competición.

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El reglamento de esta categoría no contempla la disputa de semifinales ni final para proteger a los deportistas más jóvenes, por lo que los cuatro clasificados para esa ronda reciben la medalla de oro y comparten el título nacional.

La actuación del club santiagués se completó con el noveno puesto de Xoel Díaz, que se quedó a las puertas de la lucha por las medallas, y con la decimocuarta posición de Amelia Fernández en una competición que reunió a los mejores tiradores nacionales menores de 11 años.

El Compostela Esgrima cerrará la temporada competitiva este fin de semana con la Liga Galega de Espada que se disputará en Vilagarcía.