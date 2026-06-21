El Compos logra el ascenso a Segunda RFEF

La celebración una vez acabado el partido SD COMPOSTELA

El Compostela ya es equipo de Segunda RFEF. El conjunto santiagués hizo valer la renta conseguida en la ida y, pese a caer por 2-0 ante el Badalona, certificó el ascenso gracias al 3-0 logrado en el Vero Boquete.

Los de Secho Martínez viajaban a tierras catalanas con una ventaja importante tras los tantos de Antón Guisande, Charly y un gol en propia puerta. Un resultado que acabó siendo decisivo ante un rival que ya había demostrado en la fase de ascenso su fortaleza como local y su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

El Compos alcanzó este playoff después de una temporada de claroscuros. El equipo compostelano llegó a liderar la competición durante buena parte del curso, pero una segunda vuelta irregular lo apartó de la primera plaza y le obligó a buscar el ascenso por la vía larga. En ese camino dejó atrás al Villalbés y a un Arteixo que llevó al límite a los santiagueses.

En Badalona, el guion fue el esperado desde el primer minuto. El conjunto catalán salió decidido a buscar la remontada mientras el Compostela apostó por el orden, la concentración y el trabajo defensivo para proteger la ventaja. En ese escenario apareció la figura de Álex Cobo, decisivo con varias intervenciones de mérito que sostuvieron al equipo durante la primera mitad.

El conjunto pichaleiro logró llegar al descanso con el 0-0, resistiendo el empuje local en un encuentro exigente también por el calor. Sin embargo, tras el paso por vestuarios el Badalona fue inclinando cada vez más el partido hacia el área compostelana.

La resistencia gallega se rompió en el minuto 69, cuando Bermu aprovechó un saque de esquina para firmar el 1-0 y reactivar la eliminatoria. El tanto dio alas al conjunto catalán y elevó la tensión en un Estadi Municipal volcado con los suyos.

El tramo final fue un ejercicio de supervivencia para el Compostela. El Badalona apretó con todo y encontró el 2-0 en el minuto 90, llevando la eliminatoria a un desenlace agónico.

Con seis minutos de añadido por delante y el portero local incorporado al ataque en las últimas jugadas, el Compos supo resistir el último arreón para evitar la remontada.

El pitido final desató la celebración: la SD Compostela certificó su regreso a Segunda RFEF en un ascenso sufrido, trabajado y celebrado con todo.