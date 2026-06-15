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Deportes

Luis Penido se ve obligado a abandonar tras una salida de pista en Glasbachrennen

La rotura de la suspensión trasera de su Renault Clio en los primeros metros de la prueba provocó la salida de pista del piloto compostelano en la subida alemana

Redacción
15/06/2026 17:05
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Así acabó el coche del conductor compostelano
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La competición automovilística volvió a mostrar su cara más amarga este fin de semana para Luis Penido. El piloto compostelano se vio obligado a abandonar la subida alemana de Glasbachrennen tras sufrir una avería mecánica cuando apenas había comenzado la primera manga oficial de la prueba.

Después de los problemas de suspensión sufridos la semana pasada en la República Checa, el equipo había revisado a fondo el Renault Clio con el objetivo de pelear por los puestos de cabeza en una de las citas más emblemáticas del calendario. La jornada del sábado transcurrió sin incidencias destacables, pero el domingo la suerte volvió a darle la espalda al piloto gallego.

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La suspensión trasera derecha del vehículo cedió por completo en los primeros metros de competición, provocando una salida de pista que obligó a Penido a retirarse de forma inmediata. Afortunadamente, el incidente se saldó sin consecuencias físicas para el piloto.

Desde el equipo asumieron el contratiempo con resignación y ya trabajan en el regreso a Galicia para evaluar el alcance de los daños y acometer las reparaciones necesarias.

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Este abandono supone además un duro golpe para las aspiraciones deportivas de Penido, que ocupaba la segunda posición en la clasificación general del Campeonato de Europa de Grupo 5. La avería, unida a lo ajustado del calendario, hace prácticamente imposible que pueda luchar por revalidar el título continental esta temporada.

A pesar del revés, el piloto quiso agradecer el apoyo recibido por parte de patrocinadores, colaboradores y aficionados, tanto los desplazados a Alemania como quienes siguen al equipo desde Galicia, y aseguró que regresarán a la competición con más fuerza.

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