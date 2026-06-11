El Compostela Esgrima recibe la visita de la Escola Ayude para presentar el Combatlón

La jornada incluyó un encuentro con los más jóvenes del Compostela Esgrima

Arzúa acogerá este sábado la celebración del primer Campeonato Galego de Combatlón, una nueva disciplina deportiva de origen gallego que combina lucha, kickboxing y esgrima, conocida como el “triatlón del gladiador moderno”.

Con motivo de este evento, representantes de la Escola Ayude de Santiso, Arón Ayude y Pedro Otero, visitaron recientemente a los jóvenes del Compostela Esgrima para presentar esta disciplina, recientemente aprobada por la Xunta de Galicia, y explicar los detalles de su funcionamiento y desarrollo competitivo.

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Durante el encuentro, Arón Ayude, pionero en esta modalidad junto a su familia —su padre José Ayude, su hermano Nahum y su hermana Cora—, compartió su experiencia como entrenador y formador de deportistas en Combatlón, un deporte en pleno crecimiento en Galicia.

El Compostela Esgrima, con la participación de deportistas como Brais Iglesias (MMA) y Manu Rodríguez (judo), ha mostrado interés en sumarse a esta nueva disciplina la próxima temporada, explorando su adaptación dentro del club.

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En el plano deportivo, Arón Ayude es Deportista Galego de Alto Nivel (DGAN) en lucha y Deportista de Alto Nivel (DAN) en kickboxing por el Consejo Superior de Deportes, siendo actualmente el único deportista gallego con esta doble condición en dos disciplinas diferentes. Además, compite en boxeo, esgrima y continúa su progresión en las artes marciales mixtas (MMA).

La jornada incluyó un encuentro con los más jóvenes del Compostela Esgrima, que pudieron conocer de cerca este nuevo deporte, compartir impresiones con los invitados y recibir autógrafos, en una actividad orientada a la promoción de nuevas modalidades de combate entre las categorías base.