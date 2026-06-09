Viravolta Santiago suma podios y un 4º puesto nacional para Daniel Rey

Leia y Nora subcampeona y campeona de la Liga Individual de Cambados

El Club Viravolta Santiago ha completado un intenso fin de semana de competición con presencia en tres citas autonómicas —Carballo, Cambados y Lalín—, donde sumó numerosos podios, además de la destacada actuación nacional de Daniel Rey en la CESA 2026, consolidando una temporada de gran nivel para la entidad compostelana.

En el Torneo de Carballo, el conjunto alevín promoción logró la medalla de bronce, mientras que el equipo infantil promoción finalizó en cuarta posición. El conjunto infantil prebase también completó una participación destacada en la competición.

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Ya en la final de la liga de Cambados, el club sumó dos nuevos resultados de podio con el oro de Nora Tazueco y la plata de Leia Montero, confirmando el buen momento deportivo de las gimnastas.

El domingo, en el Torneo Arnela celebrado en Lalín, el Viravolta volvió a cosechar resultados positivos con la plata del conjunto alevín prebase, el bronce del juvenil escolar, la cuarta posición del cadete prebase y el quinto puesto del infantil prebase, completando así otra jornada de alta participación competitiva.

Daniel Rey cuarto nacional

A estos resultados se suma la brillante actuación de Daniel Rey en el Campeonato de España en Edad Escolar 2026, celebrado en Oviedo. El gimnasta compostelano, que representó a Galicia tras ser seleccionado por la Federación Galega de Ximnasia, consiguió una destacada cuarta posición nacional en la modalidad de cinta.

Daniel Rey en el Cesa

Además de su resultado individual, Daniel Rey contribuyó al cuarto puesto de la selección gallega en la clasificación masculina por autonomías, poniendo el broche a una temporada en la que ya se había proclamado campeón de España Infantil Base Individual Masculino.

El Club Viravolta Santiago afrontará este próximo fin de semana una nueva cita importante en Ourense, donde participará en los Campeonatos Gallegos de promoción y prebase tras conseguir clasificar a todos sus conjuntos para ambas competiciones.