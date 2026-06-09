Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Viravolta Santiago suma podios y un 4º puesto nacional para Daniel Rey

El club logró medallas en Carballo, Cambados y Lalín y destacó en la CESA 2026

Redacción
09/06/2026 21:57
Leia y Nora subcampeona y campeona de la Liga Individual de Cambados
Leia y Nora subcampeona y campeona de la Liga Individual de Cambados
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club Viravolta Santiago ha completado un intenso fin de semana de competición con presencia en tres citas autonómicas —Carballo, Cambados y Lalín—, donde sumó numerosos podios, además de la destacada actuación nacional de Daniel Rey en la CESA 2026, consolidando una temporada de gran nivel para la entidad compostelana.

En el Torneo de Carballo, el conjunto alevín promoción logró la medalla de bronce, mientras que el equipo infantil promoción finalizó en cuarta posición. El conjunto infantil prebase también completó una participación destacada en la competición.

O equipo amesán

O CB Ames logra o ascenso á 2ª División Autonómica no seu 20º aniversario

Más información

Ya en la final de la liga de Cambados, el club sumó dos nuevos resultados de podio con el oro de Nora Tazueco y la plata de Leia Montero, confirmando el buen momento deportivo de las gimnastas.

El domingo, en el Torneo Arnela celebrado en Lalín, el Viravolta volvió a cosechar resultados positivos con la plata del conjunto alevín prebase, el bronce del juvenil escolar, la cuarta posición del cadete prebase y el quinto puesto del infantil prebase, completando así otra jornada de alta participación competitiva.

Daniel Rey cuarto nacional

A estos resultados se suma la brillante actuación de Daniel Rey en el Campeonato de España en Edad Escolar 2026, celebrado en Oviedo. El gimnasta compostelano, que representó a Galicia tras ser seleccionado por la Federación Galega de Ximnasia, consiguió una destacada cuarta posición nacional en la modalidad de cinta.

Daniel Rey en el Cesa
Daniel Rey en el Cesa

Además de su resultado individual, Daniel Rey contribuyó al cuarto puesto de la selección gallega en la clasificación masculina por autonomías, poniendo el broche a una temporada en la que ya se había proclamado campeón de España Infantil Base Individual Masculino.

El Club Viravolta Santiago afrontará este próximo fin de semana una nueva cita importante en Ourense, donde participará en los Campeonatos Gallegos de promoción y prebase tras conseguir clasificar a todos sus conjuntos para ambas competiciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La afición del Monbus Obradoiro

La afición del Obradoiro responde: 3.829 personas apoyan el préstamo para la ACB
Agencias
Leia y Nora subcampeona y campeona de la Liga Individual de Cambados

Viravolta Santiago suma podios y un 4º puesto nacional para Daniel Rey
Redacción
O equipo amesán

O CB Ames logra o ascenso á 2ª División Autonómica no seu 20º aniversario
Redacción
El vehículo que conduce Luis Penido

Problemas mecánicos alejan a Luis Penido del podio en la República Checa
Redacción