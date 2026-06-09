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Deportes

Problemas mecánicos alejan a Luis Penido del podio en la República Checa

El piloto compostelano sufrió fallos en la suspensión pero mantiene la segunda posición en la general del Grupo 5 del Europeo

Redacción
09/06/2026 12:34
El vehículo que conduce Luis Penido
El vehículo que conduce Luis Penido
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El piloto compostelano Luis Penido tuvo que sobreponerse a varios problemas mecánicos durante la disputa de la subida Ecce Homo Šternberk, en República Checa, cuarta prueba puntuable del Campeonato de Europa de Montaña, para conservar la segunda posición de la clasificación general del Grupo 5.

La cita comenzó con buenas sensaciones para el equipo gallego, pero unos fallos en la suspensión trasera aparecidos al inicio de la primera carrera oficial condicionaron el rendimiento del vehículo y alejaron a Penido de la lucha por las posiciones de podio en una de las pruebas más exigentes del calendario continental.

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Pese a las dificultades, el piloto y su equipo lograron gestionar la situación y completar la competición, sumando unos puntos que consideran fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato.

“Ha sido un fin de semana complicado. Cuando la suspensión empezó a fallar supimos que el podio se complicaba, pero en un campeonato europeo cada punto vale oro. Nos centramos en salvar la carrera, cuidar el coche y certificar un resultado que nos mantiene de lleno en la pelea”, explicó Penido al término de la prueba.

Gracias al resultado obtenido en República Checa, el equipo compostelano mantiene la segunda posición de la clasificación general del Grupo 5 cuando todavía restan seis pruebas por disputarse.

Tras esta cita, la estructura gallega ya trabaja en la preparación de la próxima carrera del Campeonato de Europa, que se celebrará el próximo fin de semana en Alemania, con el objetivo de volver a luchar por las primeras posiciones.

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