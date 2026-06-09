La afición del Obradoiro responde: 3.829 personas apoyan el préstamo para la ACB

La afición del Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro

El Obradoiro informó este martes de que 3.829 aficionados han tramitado el préstamo participativo que el club presidido por Raúl López ha puesto en marcha para recaudar alrededor de 700.000 euros y afrontar con las "máximas garantías" el retorno a la ACB.

"Cada persona que ha aportado su granito de arena durante estas semanas se ha convertido en un auténtico Obrad'ouro, tendiéndole la mano al club en un momento clave y demostrando, una vez más, que el obradoirismo está más vivo que nunca. Con su apoyo, han pasado a formar parte activa de este proyecto, impulsándolo hacia el futuro y ayudándonos a construir los próximos capítulos de nuestra historia", destaca el club santiagués.

O CB Ames logra o ascenso á 2ª División Autonómica no seu 20º aniversario Más información

Estos préstamos, denominados 'Préstamo Obrad'ouro', tenían una cuantía mínima de doscientos euros para los adultos y ochenta para los menores de edad, cantidades que podrán ser deducidas del importe del abono para la temporada 2026-27.

"La verdadera fuerza de este club reside en las personas que lo acompañan cada día. Vosotros sois quienes nos hacéis más grandes. Acabamos de escribir una de las páginas más importantes de nuestra historia con el regreso a la Liga Endesa", apunta la entidad santiaguesa.

El Obradoiro logró este año su regreso a la ACB tras proclamarse campeón de Primera FEB. Coincidirá en la máxima categoría con otros dos representantes del baloncesto gallego -Básquet Coruña y Río Breogán-, algo que no sucedía desde hace treinta y dos años.