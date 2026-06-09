Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La afición del Obradoiro responde: 3.829 personas apoyan el préstamo para la ACB

La iniciativa permitirá al club santiagués reunir alrededor de 700.000 euros de cara a su regreso a la máxima categoría

Agencias
09/06/2026 22:41
La afición del Monbus Obradoiro
La afición del Monbus Obradoiro
Monbus Obradoiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Obradoiro informó este martes de que 3.829 aficionados han tramitado el préstamo participativo que el club presidido por Raúl López ha puesto en marcha para recaudar alrededor de 700.000 euros y afrontar con las "máximas garantías" el retorno a la ACB.

"Cada persona que ha aportado su granito de arena durante estas semanas se ha convertido en un auténtico Obrad'ouro, tendiéndole la mano al club en un momento clave y demostrando, una vez más, que el obradoirismo está más vivo que nunca. Con su apoyo, han pasado a formar parte activa de este proyecto, impulsándolo hacia el futuro y ayudándonos a construir los próximos capítulos de nuestra historia", destaca el club santiagués.

O equipo amesán

O CB Ames logra o ascenso á 2ª División Autonómica no seu 20º aniversario

Más información

Estos préstamos, denominados 'Préstamo Obrad'ouro', tenían una cuantía mínima de doscientos euros para los adultos y ochenta para los menores de edad, cantidades que podrán ser deducidas del importe del abono para la temporada 2026-27.

"La verdadera fuerza de este club reside en las personas que lo acompañan cada día. Vosotros sois quienes nos hacéis más grandes. Acabamos de escribir una de las páginas más importantes de nuestra historia con el regreso a la Liga Endesa", apunta la entidad santiaguesa.

El Obradoiro logró este año su regreso a la ACB tras proclamarse campeón de Primera FEB. Coincidirá en la máxima categoría con otros dos representantes del baloncesto gallego -Básquet Coruña y Río Breogán-, algo que no sucedía desde hace treinta y dos años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La afición del Monbus Obradoiro

La afición del Obradoiro responde: 3.829 personas apoyan el préstamo para la ACB
Agencias
Leia y Nora subcampeona y campeona de la Liga Individual de Cambados

Viravolta Santiago suma podios y un 4º puesto nacional para Daniel Rey
Redacción
O equipo amesán

O CB Ames logra o ascenso á 2ª División Autonómica no seu 20º aniversario
Redacción
El vehículo que conduce Luis Penido

Problemas mecánicos alejan a Luis Penido del podio en la República Checa
Redacción