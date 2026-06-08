Más de 3.500 aficionados respaldan el préstamo participativo del Obradoiro

La afición del Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro

Más de 3.500 aficionados del Obradoiro han tramitado el préstamo participativo que el club presidido por Raúl López ha puesto en marcha para recaudar alrededor de 700.000 euros y afrontar con las “máximas garantías” el retorno a la ACB.

Estos préstamos, denominados ‘Préstamo Obrad'ouro’, tienen una cuantía mínima de 200 euros para los adultos y 80 para los menores de edad, cantidades que podrán ser deducidas del importe del abono para la temporada 2026-27.

El Obradoiro logró este año su regreso a la ACB tras proclamarse campeón de Primera FEB. Coincidirá en la máxima categoría con otros dos representantes del baloncesto gallego -Básquet Coruña y Río Breogán-, algo que no sucedía desde hace 32 años