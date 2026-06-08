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Deportes

Más de 3.500 aficionados respaldan el préstamo participativo del Obradoiro

El club busca recaudar unos 700.000 euros para afrontar con garantías su regreso a la ACB tras proclamarse campeón de Primera FEB

Efe
08/06/2026 21:51
La afición del Monbus Obradoiro
La afición del Monbus Obradoiro
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Más de 3.500 aficionados del Obradoiro han tramitado el préstamo participativo que el club presidido por Raúl López ha puesto en marcha para recaudar alrededor de 700.000 euros y afrontar con las “máximas garantías” el retorno a la ACB.

Estos préstamos, denominados ‘Préstamo Obrad'ouro’, tienen una cuantía mínima de 200 euros para los adultos y 80 para los menores de edad, cantidades que podrán ser deducidas del importe del abono para la temporada 2026-27.

El Obradoiro logró este año su regreso a la ACB tras proclamarse campeón de Primera FEB. Coincidirá en la máxima categoría con otros dos representantes del baloncesto gallego -Básquet Coruña y Río Breogán-, algo que no sucedía desde hace 32 años

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