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Deportes

El Calo se proclama campeón de la Copa do Sar femenina tras vencer al Touro

Un gol de María en el primer minuto dio la victoria al conjunto de Teo frente a la SD Touro en la final disputada en Santa Isabel

Redacción
06/06/2026 16:07
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La SR Calo conquistó este sábado la IV Copa do Sar femenina al imponerse por 0-1 a la SD Touro en la final disputada en el campo municipal de Santa Isabel, en Santiago de Compostela.

El conjunto de Teo encarriló el encuentro desde el primer minuto gracias a un gol de María, que aprovechó el arranque del partido para adelantar a las suyas. Ese tanto terminó siendo decisivo en una final muy igualada y con pocas ocasiones claras de gol.

Tras el tempranero 0-1, la SR Calo controló el juego durante la primera mitad y apenas concedió oportunidades a su rival. El Touro intentó reaccionar en la segunda parte y mejoró sus prestaciones, aunque no logró generar suficiente peligro para superar a la guardameta María Belén Sánchez.

Por su parte, el conjunto de Rebordelo supo gestionar la ventaja y resistió los intentos del equipo rival, llegando incluso a disponer de alguna ocasión para sentenciar el choque en los minutos finales.

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Al término del encuentro, las jugadoras, cuerpo técnico y afición celebraron sobre el césped un título que culmina una destacada trayectoria en la competición copera.

La entrega de trofeos contó con la presencia del presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, acompañado por la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo; el miembro de la Comisión Gestora de la RFGF, Manolo Lores; la delegada de la RFGF en Santiago, Silvia Cancela; la presidenta de la SR Calo, Elsa Gómez; y el presidente de la SD Touro, Miguel Rodeiro.

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