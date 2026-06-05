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Deportes

Luis Penido defiende el liderato del Europeo de Montaña en la subida de Ecce Homo Sternberk

El piloto compostelano regresa al trazado checo donde logró el récord en 2025 y buscará consolidar su ventaja en el campeonato

Redacción
05/06/2026 18:55
Luis Penido
El vehículo que usa el piloto de Compostela
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El piloto compostelano Luis Penido afronta este fin de semana la defensa del liderato del Grupo 5 del Campeonato de Europa de Montaña de la FIA (EHC) en la 44ª edición de la subida Ecce Homo Šternberk, en la República Checa.

Tras un inicio de temporada impecable, el piloto gallego llega a la cuarta cita del calendario continental como líder provisional de su categoría y con el objetivo de consolidar su posición en una de las pruebas más exigentes del campeonato.

El trazado checo, con 7,8 kilómetros de longitud, 307 metros de desnivel y una anchura mínima de 7 metros, es considerado uno de los más rápidos y técnicos del certamen, lo que obligará a los participantes a mantener la máxima precisión durante todo el recorrido.

Esta temporada, el Grupo 5 reúne a algunos de los mejores especialistas europeos, lo que ha incrementado notablemente la competitividad. Entre los principales rivales de Penido se encuentra el piloto local Bejda, con quien ya ha mantenido duelos muy ajustados en citas anteriores, como la Rampa da Falperra, donde el compostelano se impuso por apenas 1,19 segundos.

Falperra, a la derecha, celebra con su equipo

Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo

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El propio Penido ha destacado el alto nivel de la categoría y la dificultad de la prueba: “Volvemos a un circuito que nos fascina y donde logramos el récord el año pasado. El nivel en el Grupo 5 es increíble, están los mejores de cada país y saldremos a por todas desde la primera manga”.

Las mangas de entrenamientos se disputarán el sábado, mientras que el domingo se celebrarán las dos subidas oficiales de carrera. Los tiempos podrán seguirse en directo a través de la plataforma oficial FIA Hillclimb Chronomoto.

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