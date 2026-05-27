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Deportes

El Obradoiro pide el apoyo de su afición con la campaña 'Obrad’ouro'

El club lanza un préstamo participativo con descuentos en abonos, prioridad de asiento y camiseta exclusiva

Redacción
27/05/2026 12:57
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja
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El Monbus Obradoiro ha presentado ‘Obrad’ouro’, una nueva campaña de apoyo económico dirigida a la afición con el objetivo de reforzar la estabilidad del club y afrontar con garantías la próxima temporada y los próximos años.

La iniciativa nace después de dos temporadas fuera de la ACB, un periodo que desde la entidad consideran suficiente para recordar “lo que significa tener al Monbus Obradoiro compitiendo entre los más grandes del baloncesto nacional", explican desde el Obradoiro.

En este contexto, el club hace un llamamiento a la afición para implicarse no solo desde la grada, sino también colaborando económicamente en el proyecto.

Desde la entidad compostelana subrayan que esta iniciativa pretende consolidar un proyecto deportivo y social que va más allá del baloncesto y reforzar el vínculo con una afición considerada clave en el crecimiento del club.

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La primera fase de la campaña se desarrollará del 28 de mayo al 8 de junio y consistirá en la realización de un préstamo participativo en favor del club. Bajo el lema ‘Obrad’ouro’, el Obradoiro busca que los aficionados “tendan a man ao seu club cando máis o necesita”.

Las aportaciones tendrán un importe mínimo de 200 euros para adultos y de 80 euros para menores de edad, pudiendo ampliarse en múltiplos de esas cantidades. Como contraprestación, el club devolverá el 50 % de la cantidad aportada en forma de descuento en el abono de la temporada 2026-27. Además, quienes participen tendrán prioridad para renovar su asiento y recibirán una camiseta exclusiva y limitada del equipo.

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La campaña está abierta tanto a antiguos abonados como a nuevos aficionados. El proceso podrá realizarse directamente a través de la tienda web oficial del club.

El Obradoiro también detalló las fases de renovación y venta de abonos para la próxima temporada. Entre el 10 de junio y el 7 de julio se abrirá una fase exclusiva para los participantes en ‘Obrad’ouro’, que podrán renovar su localidad o cambiarla en caso de disponibilidad. A partir del 8 de julio comenzará la venta libre para nuevos abonados.

Tabla de precios para los abonados para la próxima temporada
Tabla de precios para los abonados para la próxima temporada

En cuanto a los precios, el club ha fijado las tarifas en función de la zona del pabellón y la categoría, con un rango que va aproximadamente desde los 350 euros en las localidades más económicas hasta los más de 700 euros en las zonas premium.

El club mantendrá descuentos para antiguos abonados, promociones familiares, bonificaciones por fidelidad y asistencia, así como ventajas para quienes recomienden nuevos socios o realicen donaciones a la Fundación Obradoiro.

Desde la entidad compostelana subrayan que esta iniciativa pretende consolidar un proyecto deportivo y social que va más allá del baloncesto y reforzar el vínculo con una afición considerada clave en el crecimiento del club.

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