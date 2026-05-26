El Club Viravolta Santiago gana el oro gallego escolar en gimnasia rítmica alevín

Las campeonas gallegas de gimnasia rítmica escolar Cedida

El Club Viravolta Santiago vivió este domingo 24 de mayo una de las jornadas más destacadas de la temporada en el Campeonato Gallego Escolar de Gimnasia Rítmica, celebrado en el Pabellón dos Deportes de Pontevedra.

El gran protagonista fue el conjunto alevín escolar, que se proclamó campeón gallego tras imponerse en una categoría con 31 equipos participantes, una de las más numerosas y competitivas del torneo.

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El éxito cobra aún más valor al tratarse de un campeonato histórico para la entidad compostelana, que logró clasificar equipos en todas las categorías convocadas y fue el único club gallego presente en todas ellas.

Además del oro autonómico, los conjuntos prebenjamín escolar y cadete escolar finalizaron en una meritoria cuarta posición, quedándose muy cerca de las medallas y confirmando el buen nivel del club durante toda la competición.

Desde la entidad destacan que estos resultados son fruto del trabajo diario de gimnastas, entrenadoras y familias, que han mostrado un compromiso constante a lo largo de la temporada.

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El club compostelano agradeció también el apoyo de su patrocinador principal, Jael Joyería, cuyo respaldo resulta clave para el desarrollo de la gimnasia rítmica en Santiago de Compostela.