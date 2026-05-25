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Deportes

La compostelana Carolina Mourelle logra un destacado 10º puesto en el Campeonato de España infantil de esgrima

La espadista gallega, tricampeona autonómica, firma una gran actuación en Torrejón y suma experiencia en su segunda cita nacional

Redacción
25/05/2026 16:14
Carolina Mourelle suma una valiosa experiencia en su progresión deportiva tras sus primeros años en la esgrima
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La espadista compostelana Carolina Mourelle logró una excelente 10ª posición en el Campeonato de España Infantil de esgrima disputado en Torrejón, firmando una destacada actuación en su segunda competición a nivel nacional.

La deportista, tricampeona gallega, completó una primera fase prácticamente perfecta, con cinco victorias ante rivales de Madrid, Zaragoza, Alcobendas, Pozuelo y Gran Canaria, y una única derrota ajustada frente a la tiradora madrileña Elena Quintano (4-5).

Con estos resultados, Mourelle accedió al cuadro de eliminatorias como número 9, quedando exenta de la ronda de 64 y debutando en el cuadro de 32 ante la canaria Irene Vilar, a la que venció por 15-12 en un asalto muy disputado.

El combate se mantuvo con ventaja para la compostelana durante buena parte del asalto, pero un arreón de la rival igualó el marcador en el tramo decisivo (13-13), decidiéndose finalmente en los últimos tocados a favor de la representante de la Sala de Armas Victoria.

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Con esta actuación, Carolina Mourelle finaliza en una meritoria 10ª posición nacional, sumando una valiosa experiencia en su progresión deportiva tras sus primeros años en la esgrima.

En la misma competición, la otra tiradora gallega inscrita, Lucila Antivero, del 100Tolos, finalizó en la posición 40. Además, el club celebró el título nacional infantil masculino conseguido por Ángel Rivas.

La temporada de la compostelana está siendo especialmente destacada, con títulos en los campeonatos gallegos infantil, cadete y junior, además de un bronce en categoría sénior, consolidándose como una de las grandes promesas de la esgrima gallega.

Este sábado, el Compostela Esgrima retoma la Liga Galega de Espada con una nueva prueba de promoción en la base de su Escola de Esgrima en Silleda.

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