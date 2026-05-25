El Galogrin logra el ascenso a la Primera División gallega tras ganar la fase final

El Galogrin celebra el ascenso

El equipo sénior masculino Gamacisa Galogrin cerró la temporada proclamándose campeón de la fase final de la Segunda División autonómica y logrando el ascenso a Primera División.

La fase final se disputó el pasado fin de semana el Pavillón de Fontiñas y reunió a los cuatro mejores equipos de la categoría.

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El conjunto teense accedió a esta fase tras finalizar segundo en la liga regular y se enfrentó en semifinales al equipo anfitrión, Fontiñas, al que derrotó por 65-49 para asegurar una plaza de ascenso. En la otra semifinal, Sigaltec superó al Liceo por 50-68.

Ya en la final, el Galogrin firmó una contundente victoria ante el Sigaltec por 78-46, proclamándose campeón de la competición.

El tercer puesto fue para el Liceo, que venció al Fontiñas por un ajustado 88-85.