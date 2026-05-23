El Negreira gana la Copa do Sar y revalida el título

El Negreira se hizo con su segundo título copero

Los rojillos partían como favoritos en la LVIII Copa do Sar ante un Arzúa que llegaba con bajas, pero que le puso las cosas muy difíciles a los de Negreira. Finalmente, el conjunto de Adrián Vázquez se impuso por 4-2 en el Lino Balado, el campo del Sigüeiro, con dos goles de Gonzalo Súarez, uno de Diego Fuentes y otro de Juan de Selia.

El partido comenzaba bastante igualado. El Arzúa llegaba con energía para conquistar su primera Copa tras hacerlo con la Primera Galicia, en un encuentro en el que ambos equipos se miraron cara a cara y generaron ocasiones.

El Negreira tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto de penalti tras una falta sobre Juan de Selia. Alberto Freire, pichichi de la Preferente Norte con 23 dianas, fue el encargado de lanzarlo, pero la acción fue invalidada por tocar el balón dos veces en el golpeo. La jugada dejó tocados a los locales y el Arzúa aprovechó su momento. En una acción a balón parado, el saque de esquina terminó en el remate de Eloy Díaz para hacer el 0-1.

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Con el marcador en contra, el Negreira reaccionó y logró el empate antes del descanso. Diego Fuentes recibió un pase en banda derecha, superó a la defensa y se quedó mano a mano con Pablo Vidal para poner el 1-1.

Polémica en el segundo tiempo

En la segunda parte, el Arzúa volvió a golpear primero. Brais Pedreira, máximo goleador del equipo - con 4 goles en Copa y 20 en liga- aprovechó un balón largo entre la defensa, lo controló al vuelo y lo picó por encima del portero para hacer el 1-2 en el minuto 55. El Arzúa mantuvo la ventaja durante 20 minutos hasta el empate.

El Negreira no bajó los brazos y siguió apretando, buscando el empate. Sin embargo, se topó en varias ocasiones con Pablo Vidal, que estuvo muy seguro bajo palos y firmó varias intervenciones de mérito. También lo fue la acción del minuto 74, en la que, según el trío arbitral, el balón terminó entrando en la portería. Esa jugada supuso el empate en el marcador (2-2) y la expulsión de Ivalotelli, futbolista del Arzúa.

Con un jugador más, el cuadro negreirés fue a por el partido. Juan de Selia, ya en el tramo final, se quedó solo ante Vidal para firmar el 3-2. Y en el descuento, un nuevo cabezazo de Gonzalo sentenció el encuentro con el 4-2 definitivo.

El Negreira conquista así su segunda Copa do Sar consecutiva y continúa su camino para intentar repetir la hazaña del año pasado y volver a meterse en la Copa del Rey.

Arzúa campeón de Primera Galicia

Aunque no le salió la temporada redonda y hoy no pudieron levantar el título copero, los arzúans sí pudieron alzar el trofeo de campeones de la Primera Galicia.

El Arzúa terminó igualado a 59 puntos con el Club del Mar, pero finalizó por delante tras completar una mejor temporada en cifras, con 82 goles a favor y 32 en contra, frente a los 73 tantos anotados y 35 encajados del conjunto coruñés. La victoria lograda la pasada jornada ante el Praíña (2-3) terminó de asegurar el título liguero y el salto de categoría.

El Arzúa con el campeonato de Primera Galicia RFGF

El equipo regresará así a Preferente, categoría en la que militó esta temporada el Negreira. Sin embargo, ambos conjuntos podrían no coincidir el próximo curso, ya que el cuadro rojillo todavía pelea por el ascenso a través del playoff.

El Negreira finalizó la temporada en tercera posición y la próxima semana visitará A Pinguela, en Monforte de Lemos, para medirse al Lemos en la lucha por una plaza en Tercera RFEF.