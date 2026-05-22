Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El ADB Fontiñas busca el ascenso a la Liga Nacional en Santiago

El equipo compostelano disputa este sábado en el Pabellón de Fontiñas el playoff de ascenso ante el Galogrín en una cita histórica como anfitrión del torneo

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
22/05/2026 19:54
El equipo tendrá la oportunidad este fin de semana
El equipo tendrá la oportunidad este fin de semana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Cuadros Asorey ADB Fontiñas afronta este fin de semana una cita histórica con la disputa del playoff de ascenso a la Liga Nacional, en el que además ejercerá como club organizador en el Pabellón de Fontiñas.

El equipo santiagués jugará la semifinal este sábado a las 19:30 horas frente al Galogrín, en un encuentro decisivo en el que una victoria supondría el ascenso directo a la Liga Nacional.

En la otra semifinal se enfrentarán el Liceo La Paz (A Coruña) y el Sigaltec (Vilagarcía), completando un cartel de gran nivel competitivo.

La jornada del domingo cerrará el campeonato con el partido por el 3º y 4º puesto a las 17:00 horas y con la gran final a las 19:30 horas, en la que se decidirá el campeón de la Liga Autonómica.

El club pone en valor todo el trabajo realizado en los últimos años, en el que el club viene consolidando un modelo sólido de crecimiento deportivo, basado en la formación, la continuidad y el compromiso con el desarrollo de sus jugadores y jugadoras.

 Este progreso va de la mano una intensa actividad social, con una fuerte implicación en la vida del barrio y en la promoción de los valores del deporte.

La organización de este playoff supone un reconocimiento a la trayectoria del club y una oportunidad para que la afición local disfrute de un evento de primer nivel.

El ADB Fontiñas invita a todos los aficionados y vecinos para llenar el Pabellón de Fontiñas y apoyar al equipo en un momento clave de la temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El equipo tendrá la oportunidad este fin de semana

El ADB Fontiñas busca el ascenso a la Liga Nacional en Santiago
Laura Rodríguez
Los representes de la USC en el CEU de remo

Cristina Rodríguez y Emma Vázquez logran un quinto puesto para la USC en el CEU de remo
Laura Rodríguez
La segunda edición de la Marcha EuroVelo Compostela recorrerá el 28 de junio distintos ayuntamientos del entorno compostelano en una cita que apuesta por el cicloturismo y la movilidad sostenible

La Marcha EuroVelo Compostela volverá a unir deporte y patrimonio el 28 de junio
Adriana Quesada
La karateca de Ames, Olivia Parga Illescas

Olivia Parga firma un cuarto puesto en el Open internacional de Illescas
Redacción