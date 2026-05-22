El ADB Fontiñas busca el ascenso a la Liga Nacional en Santiago

El equipo tendrá la oportunidad este fin de semana Cedida

El Cuadros Asorey ADB Fontiñas afronta este fin de semana una cita histórica con la disputa del playoff de ascenso a la Liga Nacional, en el que además ejercerá como club organizador en el Pabellón de Fontiñas.

El equipo santiagués jugará la semifinal este sábado a las 19:30 horas frente al Galogrín, en un encuentro decisivo en el que una victoria supondría el ascenso directo a la Liga Nacional.

En la otra semifinal se enfrentarán el Liceo La Paz (A Coruña) y el Sigaltec (Vilagarcía), completando un cartel de gran nivel competitivo.

La jornada del domingo cerrará el campeonato con el partido por el 3º y 4º puesto a las 17:00 horas y con la gran final a las 19:30 horas, en la que se decidirá el campeón de la Liga Autonómica.

El club pone en valor todo el trabajo realizado en los últimos años, en el que el club viene consolidando un modelo sólido de crecimiento deportivo, basado en la formación, la continuidad y el compromiso con el desarrollo de sus jugadores y jugadoras.

Este progreso va de la mano una intensa actividad social, con una fuerte implicación en la vida del barrio y en la promoción de los valores del deporte.

La organización de este playoff supone un reconocimiento a la trayectoria del club y una oportunidad para que la afición local disfrute de un evento de primer nivel.

El ADB Fontiñas invita a todos los aficionados y vecinos para llenar el Pabellón de Fontiñas y apoyar al equipo en un momento clave de la temporada.