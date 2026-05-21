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Deportes

Olivia Parga firma un cuarto puesto en el Open internacional de Illescas

La deportista de O Milladoiro competirá este sábado en la III jornada de la Liga Galega en Maceda

Redacción
21/05/2026 16:45
La karateca de Ames, Olivia Parga Illescas
La karateca de Ames, Olivia Parga 
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La karateka amesá Olivia Parga logró el pasado fin de semana la cuarta posición en el Open internacional Daedo-Kmastery Illescas 2026, un prestigioso torneo en el que participan algunos de los mejores karatekas de hasta 18 países. 

La deportista de O Milladoiro cayó eliminada en la lucha por el bronce después de perder por 4-2. Pese a ello, los resultados fueron positivos para la deportista amesá, que venció por 5-0 en la primera ronda y por 6-1 en la segunda.

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El Open internacional Daedo-Kmastery Illescas reúne cada año a destacados karatekas nacionales e internacionales, con participación de deportistas procedentes de 18 países, lo que lo convierte en una cita de gran prestigio. La presencia de Olivia Parga en este torneo forma parte de su preparación para futuras competiciones y le permite seguir creciendo deportivamente frente a rivales de gran nivel.

La próxima semana, Parga se desplazará hasta la localidad ourensana de Maceda para disputar la tercera jornada de la Liga Galega, una cita que puede acercarla al Grand Winner Galega, previsto para el mes de junio en Cedeira y en el que se coronará a los mejores karatekas de Galicia.

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