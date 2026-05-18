Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo

El piloto compostelán se impone en una de las pruebas más exigentes del Europeo de Montaña y afianza su posición en la clasificación del certamen continental

Redacción
18/05/2026 15:40
Falperra, a la derecha, celebra con su equipo
Falperra, a la derecha, celebra con su equipo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El piloto gallego Luis Penido volvió a escribir una página brillante en el automovilismo europeo este fin de semana tras imponerse en el Grupo 5 de la prestigiosa Rampa da Falperra, una de las citas más emblemáticas y exigentes del Campeonato de Europa FIA de Montaña (EHC).

En un desenlace absolutamente apasionante, Penido logró la victoria frente a su gran rival, Bejda, por tan solo 1 segundo y 19 milésimas, confirmando el altísimo nivel competitivo vivido durante todo el fin de semana en las carreteras portuguesas. 

La igualdad entre ambos pilotos mantuvo la emoción hasta los últimos metros de competición, ofreciendo uno de los finales más ajustados y espectaculares de la temporada.

Con este triunfo, Luis Penido, actual campeón de Europa del Grupo 5 del EHC, refuerza todavía más su posición al frente de la clasificación provisional del certamen continental, consolidándose como el gran referente de la categoría en este arranque de campeonato.

La victoria en Falperra supone además una demostración de regularidad, velocidad y capacidad competitiva frente a algunos de los mejores especialistas europeos de montaña, en un campeonato cada vez más exigente y disputado.

El piloto quiso también poner en valor el trabajo de todo su entorno deportivo y el respaldo de quienes hacen posible este proyecto internacional:

“Este resultado es fruto del enorme esfuerzo de todo el equipo y del apoyo incondicional de nuestros patrocinadores, que son una parte fundamental de cada éxito que conseguimos en Europa”.

Con una temporada que continúa dejando actuaciones de máximo nivel, Luis Penido mantiene intactas sus aspiraciones de revalidar el título europeo y seguir llevando el nombre del automovilismo español a lo más alto del panorama internacional de montaña

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Falperra, a la derecha, celebra con su equipo

Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo
Redacción
A carreira contará cun circuíto arredor da Alameda e cun tramo empedrado xunto ao Cruceiro do Galo que aumentará a dificultade para os ciclistas participantes

A Volta Ciclista da Ascensión celebra este domingo a súa 25 edición con máis de 250 participantes
Redacción
Luis Penido

Luis Penido compite en la Rampa da Falperra como colíder del Europeo de Montaña
Redacción
A concelleira Pilar Lueiro presentou a duodécima edición do CorreSan, un programa deportivo aberto a todas as idades e niveis

O CorreSan 2026 volverá levar as carreiras populares a cinco barrios de Santiago
Redacción