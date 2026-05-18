Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo

Falperra, a la derecha, celebra con su equipo Cedida

El piloto gallego Luis Penido volvió a escribir una página brillante en el automovilismo europeo este fin de semana tras imponerse en el Grupo 5 de la prestigiosa Rampa da Falperra, una de las citas más emblemáticas y exigentes del Campeonato de Europa FIA de Montaña (EHC).

En un desenlace absolutamente apasionante, Penido logró la victoria frente a su gran rival, Bejda, por tan solo 1 segundo y 19 milésimas, confirmando el altísimo nivel competitivo vivido durante todo el fin de semana en las carreteras portuguesas.

La igualdad entre ambos pilotos mantuvo la emoción hasta los últimos metros de competición, ofreciendo uno de los finales más ajustados y espectaculares de la temporada.

Con este triunfo, Luis Penido, actual campeón de Europa del Grupo 5 del EHC, refuerza todavía más su posición al frente de la clasificación provisional del certamen continental, consolidándose como el gran referente de la categoría en este arranque de campeonato.

La victoria en Falperra supone además una demostración de regularidad, velocidad y capacidad competitiva frente a algunos de los mejores especialistas europeos de montaña, en un campeonato cada vez más exigente y disputado.

El piloto quiso también poner en valor el trabajo de todo su entorno deportivo y el respaldo de quienes hacen posible este proyecto internacional:

“Este resultado es fruto del enorme esfuerzo de todo el equipo y del apoyo incondicional de nuestros patrocinadores, que son una parte fundamental de cada éxito que conseguimos en Europa”.

Con una temporada que continúa dejando actuaciones de máximo nivel, Luis Penido mantiene intactas sus aspiraciones de revalidar el título europeo y seguir llevando el nombre del automovilismo español a lo más alto del panorama internacional de montaña