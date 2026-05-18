La esgrima compostelana logra ocho medallas en el Campeonato Galego de espada

Araceli Bugallo y Jorge Pazó, campeones gallegos de espada Cedida

El club de esgrima de Santiago de Compostela firmó un fin de semana histórico en el Campeonato Galego de espada al lograr un total de ocho medallas en la categoría sénior.

El balance se salda con dos campeonatos gallegos individuales y tres bronces, a los que se suman un oro, una plata y un bronce en la competición por equipos. El campeonato dejó además una participación récord para el club compostelano.

Por primera vez, el Compostela se hizo con los dos títulos autonómicos sénior de espada: en categoría femenina, de la mano de Araceli Bugallo, y en categoría masculina, con Jorge Pazó, que logra su primer campeonato gallego.

En la competición individual también destacaron el bronce del cadete Simón Lago, su primer podio en categoría absoluta, así como los bronces de Elia Requeijo (cadete) y Carolina Mourelle (infantil), esta última sumaba una nueva medalla tras un palmarés destacado en categorías inferiores. Completaron la actuación el quinto puesto de Natalia Díez y el octavo de Mateo Rodríguez.

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En la competición por equipos femenina, el oro fue para el conjunto compostelano formado por Araceli Bugallo, Natalia Díez y Elia Requeijo, que se impuso en la final al equipo de 100Tolos de A Coruña.

El bronce fue para sus compañeras del segundo equipo, integrado por Carolina Mourelle junto a las representantes de la Escola de Silleda, Ana Hehy González y Mara Areán, tras superar al Ciudad de Vigo.

En categoría masculina, el título fue para 100Tolos, que superó en la final al primer equipo del Compostela, integrado por Jorge Pazó, Mateo Rodríguez, Adrián Penido y Manu Rodríguez.

El bronce fue para el segundo conjunto de 100Tolos, que se impuso al segundo equipo compostelano, compuesto por Ramón Rey, Simón Lago, Martín García y Bieito Pita.