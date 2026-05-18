Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La esgrima compostelana logra ocho medallas en el Campeonato Galego de espada

Dos campeones de Galicia, tres bronces individuales y tres medallas por equipos completan una actuación histórica del club santiagués

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
18/05/2026 17:48
Araceli Bugallo y Jorge Pazó, campeones gallegos de espada
Araceli Bugallo y Jorge Pazó, campeones gallegos de espada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El club de esgrima de Santiago de Compostela firmó un fin de semana histórico en el Campeonato Galego de espada al lograr un total de ocho medallas en la categoría sénior.

El balance se salda con dos campeonatos gallegos individuales y tres bronces, a los que se suman un oro, una plata y un bronce en la competición por equipos. El campeonato dejó además una participación récord para el club compostelano.

Por primera vez, el Compostela se hizo con los dos títulos autonómicos sénior de espada: en categoría femenina, de la mano de Araceli Bugallo, y en categoría masculina, con Jorge Pazó, que logra su primer campeonato gallego.

En la competición individual también destacaron el bronce del cadete Simón Lago, su primer podio en categoría absoluta, así como los bronces de Elia Requeijo (cadete) y Carolina Mourelle (infantil), esta última sumaba una nueva medalla tras un palmarés destacado en categorías inferiores. Completaron la actuación el quinto puesto de Natalia Díez y el octavo de Mateo Rodríguez.

Falperra, a la derecha, celebra con su equipo

Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo

Más información

En la competición por equipos femenina, el oro fue para el conjunto compostelano formado por Araceli Bugallo, Natalia Díez y Elia Requeijo, que se impuso en la final al equipo de 100Tolos de A Coruña. 

El bronce fue para sus compañeras del segundo equipo, integrado por Carolina Mourelle junto a las representantes de la Escola de Silleda, Ana Hehy González y Mara Areán, tras superar al Ciudad de Vigo.

En categoría masculina, el título fue para 100Tolos, que superó en la final al primer equipo del Compostela, integrado por Jorge Pazó, Mateo Rodríguez, Adrián Penido y Manu Rodríguez. 

El bronce fue para el segundo conjunto de 100Tolos, que se impuso al segundo equipo compostelano, compuesto por Ramón Rey, Simón Lago, Martín García y Bieito Pita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Araceli Bugallo y Jorge Pazó, campeones gallegos de espada

La esgrima compostelana logra ocho medallas en el Campeonato Galego de espada
Laura Rodríguez
Falperra, a la derecha, celebra con su equipo

Luis Penido conquista Falperra y consolida su liderato europeo
Redacción
A carreira contará cun circuíto arredor da Alameda e cun tramo empedrado xunto ao Cruceiro do Galo que aumentará a dificultade para os ciclistas participantes

A Volta Ciclista da Ascensión celebra este domingo a súa 25 edición con máis de 250 participantes
Redacción
Luis Penido

Luis Penido compite en la Rampa da Falperra como colíder del Europeo de Montaña
Redacción