El Club Viravolta Santiago logra la clasificación para la 2ª fase de la Copa de España y un bronce autonómico

El conjunto sénior compostelano obtuvo la mejor nota Cedida

El Club Viravolta Santiago completó una destacada actuación este sábado 16 de mayo en el Pabellón de Os Remedios, en Ourense, durante la celebración del Control clasificatorio para la 2ª Fase de la Copa de España y del Campeonato Gallego Individual Masculino de gimnasia rítmica.

El gran resultado de la jornada llegó de la mano del conjunto sénior absoluto, que consiguió la clasificación para la 2ª Fase de la Copa de España, una competición de nivel absoluto, considerada la élite de la gimnasia rítmica nacional. El equipo compostelano logró, además, la mejor nota de su categoría, confirmando el excelente momento competitivo que atraviesa y el trabajo desarrollado durante toda la temporada.

Esta clasificación permitirá al Club Viravolta Santiago estar presente el próximo mes de julio en Castellón, donde competirá junto a algunos de los mejores conjuntos del panorama nacional.

Martín Casal se sigue consolidando como uno de los referentes gallegos del deporte Cedida

La jornada también dejó un nuevo éxito para la entidad en modalidad individual masculina. Martín Casal consiguió el bronce autonómico con mazas en el Campeonato Gallego Individual Masculino, además de finalizar cuarto en la clasificación general. Este resultado le otorga el pase al próximo Campeonato de España Individual Masculino, que se celebrará en Guadalajara.

La esgrima compostelana logra ocho medallas en el Campeonato Galego de espada Más información

A sus 22 años, Martín Casal continúa compitiendo al máximo nivel, consolidándose como uno de los referentes de la gimnasia rítmica masculina gallega. Además de gimnasta, forma parte del equipo técnico del Club Viravolta Santiago como entrenador y ejerce también como juez, reflejando una trayectoria marcada por el compromiso, la constancia y la pasión por este deporte.