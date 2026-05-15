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Deportes

Luis Penido compite en la Rampa da Falperra como colíder del Europeo de Montaña

El piloto compostelano comparte con el checo Bejda el liderato del Grupo 5 

Redacción
15/05/2026 10:34
Luis Penido
El vehículo con el que compite Luis Penido
Cedida
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El piloto compostelano disputa este fin de semana la Rampa da Falperra (Portugal), tercera cita del FIA European Hill Climb Championship, llegando a Braga como colíder del Grupo 5 del europeo, junto al checo Bejda, tras las pruebas celebradas en Austria y España.

Penido afronta una de las carreras más emblemáticas y espectaculares del calendario continental en una edición que volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas europeos de montaña.

La Falperra, considerada la subida más rápida de Europa, cuenta con un recorrido de 5,2 kilómetros y cerca de 262 metros de desnivel, combinando altísimas velocidades con zonas muy técnicas.

La cita portuguesa volverá, además, a convertirse en una auténtica fiesta del automovilismo. La organización espera alrededor de 200.000 espectadores durante el fin de semana y más de un centenar de equipos inscritos entre los campeonatos europeo y portugués, confirmando una vez más la enorme dimensión internacional de la prueba bracarense.

El piloto gallego llega a esta tercera prueba del campeonato después de un sólido inicio de temporada, manteniéndose en la lucha por el liderato europeo gracias a la regularidad mostrada en las primeras carreras del año.

“La Falperra siempre es una carrera muy especial por el ambiente, la afición y el nivel de pilotos que hay. Llegamos líderes empatados del Grupo 5 y nuestro objetivo es seguir sumando puntos importantes para el campeonato”, destaca Luis Penido.

La actividad oficial arranca hoy con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que las mangas oficiales se disputarán durante el sábado y el domingo en la histórica subida portuguesa de Braga.

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