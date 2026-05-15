Luis Penido compite en la Rampa da Falperra como colíder del Europeo de Montaña

El vehículo con el que compite Luis Penido Cedida

El piloto compostelano disputa este fin de semana la Rampa da Falperra (Portugal), tercera cita del FIA European Hill Climb Championship, llegando a Braga como colíder del Grupo 5 del europeo, junto al checo Bejda, tras las pruebas celebradas en Austria y España.

Penido afronta una de las carreras más emblemáticas y espectaculares del calendario continental en una edición que volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas europeos de montaña.

La Falperra, considerada la subida más rápida de Europa, cuenta con un recorrido de 5,2 kilómetros y cerca de 262 metros de desnivel, combinando altísimas velocidades con zonas muy técnicas.

La cita portuguesa volverá, además, a convertirse en una auténtica fiesta del automovilismo. La organización espera alrededor de 200.000 espectadores durante el fin de semana y más de un centenar de equipos inscritos entre los campeonatos europeo y portugués, confirmando una vez más la enorme dimensión internacional de la prueba bracarense.

El piloto gallego llega a esta tercera prueba del campeonato después de un sólido inicio de temporada, manteniéndose en la lucha por el liderato europeo gracias a la regularidad mostrada en las primeras carreras del año.

“La Falperra siempre es una carrera muy especial por el ambiente, la afición y el nivel de pilotos que hay. Llegamos líderes empatados del Grupo 5 y nuestro objetivo es seguir sumando puntos importantes para el campeonato”, destaca Luis Penido.

La actividad oficial arranca hoy con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que las mangas oficiales se disputarán durante el sábado y el domingo en la histórica subida portuguesa de Braga.