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Deportes

Epifanio destaca que una de las claves del Palencia es su rendimiento defensivo

Efe
04/04/2026 21:11
Diego Epifanio durante el partido contra el Ourense
Diego Epifanio 
FEB
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 Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, espera un partido de máxima exigencia ante el Palencia, un equipo que llegará este domingo al Multiusos Fontes do Sar lanzado tras encadenar once victorias consecutivas en Primera FEB.

“Numéricamente tienen la mejor racha de la competición. Defensivamente son muy duros, con mucho uso de las manos, de sus exteriores, con jugadores interiores muy físicos y capaces de sacar a los rivales del timing de los sistemas. Eso hace que, al final, los equipos tengan muchas pérdidas y ellos, después de malos tiros o de recuperaciones, puedan correr”, analizó.

En rueda de prensa, el técnico obradoirista señaló que una de las claves del conjunto dirigido por Nacho Lezcano es “su performance defensiva”, aunque en ataque también está brillando porque “sus jugadores de perímetro están en un buen estado de forma”.

“Borg lleva más de 16 puntos de media con más de un 50 por ciento en el tiro de tres en los últimos cinco partidos. Jackovics está demostrando la calidad que atesora. Wintering, ya no solo por los puntos que anota, es un jugador que no ha hecho ni una pérdida de media en los últimos partidos”, detalló.

En este sentido, destacó que los jugadores el Palencia son “muy sólidos” en la anotación desde el perímetro y “muy físicos” en el rebote.

“Además de ser muy buenos en el rebote ofensivo, son el mejor equipo en ratio-anotación de tres después de rebote ofensivo. Eso también los hace muy poderosos”, manifestó Epifanio, para quien una de las claves pasará por igualar “el nivel de contacto” del rival y, sobre todo, “reducir” el número de pérdidas en ataque

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